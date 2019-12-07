Болельщики ЦСКА в знак протеста ушли с трибун в перерыве матча с «Краснодаром»
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Как сообщает «Чемпионат», фанаты армейцев сняли с гостевого сектора все размещённые баннеры, кроме одного, на котором написано: «Фанат — не преступник».
Напомним, что объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед встречей 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
Тогда были задержаны порядка ста болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.
Ранее сообщалось, что фанаты «Ростова» досрочно покинут стадион на матче со «Спартаком» в знак протеста.