Фанаты «Ростова» досрочно покинут стадион на матче со «Спартаком» в знак протеста

Короткая ссылка
Объединение активных болельщиков «Ростова» объявило о решении покинуть трибуны на 30-й минуте выездного матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Фанаты «Ростова» досрочно покинут стадион на матче со «Спартаком» в знак протеста
  • © fc-rostov.ru

«Последние события в Питере показывают, что пора объединиться перед беспределом органов правопорядка, оставив соперничество между собой. Любой болельщик или фанат, находясь дома или на выезде, может быть закрыт. Просто так. Потому что это кому-то нужно. Не реагировать на беспредел нельзя», — говорится в заявлении на странице «Фанаты «Ростсельмаша» во «ВКонтакте».

Фанаты «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала» покинули трибуны на играх 19-го тура РПЛ в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака», которые подверглись задержаниям полицейскими до и после матча предыдущего тура чемпионата России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА в знак протеста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить