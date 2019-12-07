Фанаты «Ростова» досрочно покинут стадион на матче со «Спартаком» в знак протеста

Объединение активных болельщиков «Ростова» объявило о решении покинуть трибуны на 30-й минуте выездного матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Последние события в Питере показывают, что пора объединиться перед беспределом органов правопорядка, оставив соперничество между собой. Любой болельщик или фанат, находясь дома или на выезде, может быть закрыт. Просто так. Потому что это кому-то нужно. Не реагировать на беспредел нельзя», — говорится в заявлении на странице «Фанаты «Ростсельмаша» во «ВКонтакте».

Фанаты «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала» покинули трибуны на играх 19-го тура РПЛ в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака», которые подверглись задержаниям полицейскими до и после матча предыдущего тура чемпионата России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА в знак протеста.