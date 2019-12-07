Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА в знак протеста

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Объединение активных болельщиков «Краснодара» South Supporters заявило о намерении покинуть трибуны на 30-й минуте матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА в рамках протестной акции.
Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА в знак протеста
  • © РИА Новости

«Мы призываем всех активных болельщиков 115-го сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30-й минуте матча. «Краснодар» — это мы!» — говорится в заявлении фанатов «Краснодара» в Instagram.

Российские футбольные фанаты покинули трибуны на играх 19-го тура РПЛ в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака», которые подверглись задержаниям полицейскими до и после матча предыдущего тура чемпионата России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Акцию протеста уже поддержали фанаты «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала».

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА поддержат протест болельщиков «Спартака».

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