Фанаты ЦСКА поддержат протест болельщиков «Спартака»

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Фанатское объединение московского футбольного клуба ЦСКА «Люди в чёрном» заявило о намерении покинуть трибуны стадиона после первого тайма матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» в рамках протестной акции.
Фанаты ЦСКА поддержат протест болельщиков «Спартака»
  • © РИА Новости

«Мы призываем всех пришедших сегодня на гостевой сектор ЦСКА в Краснодаре покинуть трибуну после первого тайма, а до этого гнать команду вперёд за себя и всех тех, кто не может быть рядом с командой и уже пострадал от незаконных задержаний, решений суда, банов и прочих запретов», — говорится в Telegram-канале «Люди в чёрном».

Российские футбольные фанаты покинули трибуны на играх 19-го тура РПЛ в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака», которые подверглись задержаниям полицейскими до и после матча предыдущего тура чемпионата России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Акцию протеста уже поддержали фанаты «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала».

Ранее нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко ответил на вопрос об акции фанатов, покинувших трибуны стадиона на 30-й минуте.

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