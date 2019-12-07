Луценко о фанатской акции в Туле: нужно находить диалог и общаться

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Нападающий тульского «Арсенала» и автор голевого дубля в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» (4:0) Евгений Луценко ответил на вопрос об акции фанатов, покинувших трибуны стадиона «Арсенал» на 30-й минуте.
Луценко о фанатской акции в Туле: нужно находить диалог и общаться
  • @pfc_arsenal

«Честно говоря, не заметил, что опустели трибуны. Что касается самой акции, то с болельщиками нужно как можно больше общаться. Ведь, как говорится, если не будет болельщиков — не будет футбола. Тем более в таких клубах, как «Арсенал», где весь город, относительно маленький, живёт одной командой. Нужно находить диалог и общаться, чтобы этого больше не повторилось», — приводит слова Луценко «Чемпионат».

Российские футбольные фанаты покинули трибуны на играх 19-го тура РПЛ в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака», которые подверглись задержаниям полицейскими до и после матча предыдущего тура чемпионата России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер питерцев Сергей Семак выразил мнение, что своей акцией болельщики призвали правоохранительные органы вступить с ними в диалог.

 

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