Луценко о фанатской акции в Туле: нужно находить диалог и общаться
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«Честно говоря, не заметил, что опустели трибуны. Что касается самой акции, то с болельщиками нужно как можно больше общаться. Ведь, как говорится, если не будет болельщиков — не будет футбола. Тем более в таких клубах, как «Арсенал», где весь город, относительно маленький, живёт одной командой. Нужно находить диалог и общаться, чтобы этого больше не повторилось», — приводит слова Луценко «Чемпионат».
Российские футбольные фанаты покинули трибуны на играх 19-го тура РПЛ в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака», которые подверглись задержаниям полицейскими до и после матча предыдущего тура чемпионата России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Ранее главный тренер питерцев Сергей Семак выразил мнение, что своей акцией болельщики призвали правоохранительные органы вступить с ними в диалог.