Семак об акции фанатов «Зенита»: болельщики призвали вступить в диалог
На 40-й минуте часть активных поклонников команды покинула стадион в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака», задержанными до и после игры 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Считается, что причиной задержаний москвичей могли стать скандирования в адрес нападающего петербуржцев Артёма Дзюбы.
«Мы прекрасно понимаем, что эта проблема была и есть. Болельщики этой акцией обратили внимание наших правоохранительных органов, всех лиц, ответственных за проведение матчей, на то, чтобы вступить в конструктивный диалог. Не посещать арену в перспективе — неправильно, на мой взгляд. Футбол для болельщиков, они должны его смотреть, получать удовольствие, помогать и поддерживать свою команду», — цитирует Семака «Фонтанка».
Главный тренер «Зенита» при этом отметил, что закон должен быть один для всех.
«Мы должны жить в цивилизованной стране. Если ты что-то сделал не по закону, то ты должен ответить», — резюмировал Семак.
Ранее Дзюба заявил, что всегда был против задержаний болельщиков без причин.