Семак об акции фанатов «Зенита»: болельщики призвали вступить в диалог

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в клубе знали об акции фанатов на домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (3:0).

На 40-й минуте часть активных поклонников команды покинула стадион в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака», задержанными до и после игры 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Считается, что причиной задержаний москвичей могли стать скандирования в адрес нападающего петербуржцев Артёма Дзюбы.

«Мы прекрасно понимаем, что эта проблема была и есть. Болельщики этой акцией обратили внимание наших правоохранительных органов, всех лиц, ответственных за проведение матчей, на то, чтобы вступить в конструктивный диалог. Не посещать арену в перспективе — неправильно, на мой взгляд. Футбол для болельщиков, они должны его смотреть, получать удовольствие, помогать и поддерживать свою команду», — цитирует Семака «Фонтанка».

Главный тренер «Зенита» при этом отметил, что закон должен быть один для всех.

«Мы должны жить в цивилизованной стране. Если ты что-то сделал не по закону, то ты должен ответить», — резюмировал Семак.

Ранее Дзюба заявил, что всегда был против задержаний болельщиков без причин.