РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина на пост главы РПЛ

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Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый срок.
РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина на пост главы РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Таким образом, РФС обязал РПЛ в течение трёх месяцев с момента вынесения решения избиркома провести выборы президента.

Досрочное голосование состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Кандидатура Прядкина была одобрена единогласно. Предыдущий президентский срок главы РПЛ должен был истечь в апреле этого года.

Ранее РФС дисквалифицировал трёх футболистов за ставки на матчи своей команды.

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