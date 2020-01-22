Хет-трик, капитанская повязка и аренда в «Сочи»: Кокорин провёл первую игру после выхода на свободу

Александр Кокорин оформил хет-трик в первом матче после возвращения из колонии. Нападающий «Зенита» в товарищеской встрече трижды поразил ворота катарского «Аль-Увайнаха» и вышел на поле с капитанской повязкой. При этом ранее появилась информация об уходе форварда в аренду в «Сочи». Южане её подтвердили, а вот петербуржцы официально о переходе не сообщали. Но главный тренер Сергей Семак в общении с болельщиками в соцсетях подчеркнул, что команда по-прежнему нуждается в Кокорине.

Гол пяткой и разгром

Первый матч после возвращения из колонии получился более чем удачным для Александра Кокорина. «Зенит» в товарищеской встрече на сборе в Катаре разгромил местный «Аль-Увайнах» со счётом 10:0, а нападающий оформил хет-трик и отдал результативную передачу. При этом форвард вышел на поле с капитанской повязкой.

Все голы Кокорина получились разными. В самом дебюте игры он открыл счёт аккуратным выстрелом из пределов штрафной. Спустя всего три минуты Александр отметился красивейшим ударом пяткой. Наконец, незадолго до перерыва он головой замкнул навес с левого фланга.

На второй тайм форвард уже не вышел, но «Зенит» продолжил избиение соперника без него, а хет-трик также удалось оформить Сердару Азмуну. Конечно, болельщикам не стоит серьёзно относиться к данному разгрому, ведь это был первый матч команды в межсезонье с заведомо уступающим в классе соперником. «Аль-Увайнах» даже не является командой элитного дивизиона Катара.

Однако результативность Кокорина вызвала особый резонанс на фоне информации о его уходе в аренду в «Сочи». СМИ написали о данном переходе ещё утром во вторник, хотя главный тренер петербуржцев Сергей Семак неоднократно подчёркивал, что Кокорин нужен команде.

Но вскоре информацию подтвердили в «Сочи». В клубе отметили, что Александр будет выступать в составе команды до конца текущего сезона. При этом «Зенит» ничего не сообщил об аренде Кокорина. А спустя пару часов он, к удивлению болельщиков, попал в стартовый состав на матч с «Аль-Увайнахом».

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 21 января 2020 г.

«Какого чёрта вы отдаёте Кокорина? Он лучший»

А после хет-трика форварда болельщики петербуржцев запустили акцию в социальных сетях с призывом оставить Кокорина в команде. В Instagram некоторые писали Семаку с просьбой разъяснить ситуацию. Специалист отмалчиваться не стал и подчеркнул, что команда по-прежнему нуждается в Александре.

Также по теме «Санкт-Петербург станет жемчужиной турнира»: Сорокин о подготовке к Евро-2020, темпах реализации билетов и санкциях WADA Санкт-Петербург является одним из лидеров по продажам билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт в 12 городах...

На вопрос одного из болельщиков о том, поменял ли Семак свою точку зрения относительно нападающего, тренер заявил: «Она у меня и не менялась. Кокорин нам нужен».

Другой болельщик написал куда более гневный комментарий под одним из постов Семака: «Какого чёрта вы отдаёте Кокорина? Он лучший. Вы что, с ума все посходили? Мы долго ждём его возвращения».

На это тренер ответил, что данный вопрос задан не по адресу. Чуть позже Семак признался, что игрок был расстроен новостями об аренде в «Сочи», а на поле вышел, поскольку команда ему доверяет.

«Моё отношение к нему не изменилось. Он тот футболист, который способен усилить нашу команду, футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, — это доверие со стороны команды прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я горжусь командой, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше будем делать то, что должны делать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Возможная аренда Кокорина удивила и его близких. В частности, отчим спортсмена Кирилл Логинов признался, что сам не ожидал подобного развития событий.

«Что сейчас происходит с арендой Саши? Первый вопрос «Сочи»: а приехал ли он к ним на сбор? Пусть скажут, когда приедет. Что касается возвращения в «Зенит», насколько я понимаю, он и сейчас находится с «Зенитом» на сборах, куда ему возвращаться?» — отметил мужчина.

Также отчим Кокорина подтвердил, что соглашение Александра с «Зенитом» истекает летом.

«Если то, что у него есть, можно назвать контрактом — тогда да, заканчивается летом. Что касается слов Семака, что в клубе на Кокорина рассчитывают, Сергей Богданович — порядочный человек и профессионал. Он большой специалист. К его мнению есть смысл прислушиваться», — добавил Логинов.

А вот в «Сочи» ещё раз подтвердили, что Кокорин в ближайшее время должен прибыть в расположение команды.

«Всё уже написано и озвучено. Он сейчас играет за «Зенит»? А кто сказал, что в настоящий момент он находится в расположении «Сочи»? Да, петербуржцы не объявили об аренде Кокорина, но трансферное окно открыто. Семак не хочет отпускать его? А что вы мне звоните? Спрашивайте Семака о его желаниях», — приводит слова гендиректора южан Дмитрия Рубашко «Чемпионат».

«Очень напоминает историю Стрельцова»

В футбольной и болельщицкой среде к возможной аренде Кокорина в «Сочи» отнеслись по-разному. Так, известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что она станет для футболиста очередным вызовом.

«Чтобы не сдался и не сломался, а боролся за своё место в футболе! Конечно, парень потеряет время. Видимо, это следствие его заключения. Очень напоминает историю Эдуарда Стрельцова. Ему также после тюрьмы не разрешали играть. Ну, что поделать. Пусть проявит свой характер, докажет. Артём Дзюба же поехал в Тулу и сумел доказать, что достоин сборной России. Так что подобные вызовы, возможно, и полезны для нашего русского мужика», — цитирует Орлова «Спорт-Экпресс».

А известный блогер и журналист Василий Уткин отметил, что такой переход лишь подтверждает: Александр находится «в полном порядке», поскольку в «Сочи» ему вместе с командой предстоит решать непростую задачу по сохранению места в РПЛ.

«Я доверяю словам тех, кто рассказывал о хорошей форме Кокорина и прогнозировал его успешное возвращение на свой игровой уровень. Единственное, что в этих ожиданиях вызывало сомнения, так это то, что каждый понимает под «собственным уровнем Кокорина». Конкретным это понятие становилось, только когда речь заходила о количестве звёзд в отеле или степени люксовости авто, в остальном же — сколько людей, столько уровней Кокорина», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

А бывший тренер сборной России Дик Адвокат выразил сожаление, что форвард не перешёл к нему в нидерландский «Фейеноорд».

«Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его. Сочи — приятный город, на клуб нет такого давления, парень остаётся в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор — имеет право», — приводит слова Адвоката «Спорт-Экспресс».