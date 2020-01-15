Мусаев, Игнатов и Лысов: молодые российские футболисты, которым стоит сменить команду

В начале года состоялось сразу несколько знаковых трансферов с участием молодых российских футболистов, которым необходима игровая практика. Состав «Рубина» пополнили Солтмурад Бакаев и Иван Игнатьев, а в «Динамо» перебрался Дмитрий Скопинцев. Талантливый полузащитник «Зенита» Леон Мусаев, центральные хавбеки «Спартака» Михаил Игнатов и Максим Глушенков и левый латераль «Локомотива» Михаил Лысов могут стать следующими.

Леон Мусаев («Зенит»), 20 лет

Мусаев является одним из самых талантливых воспитанников «Зенита» последних лет. Техничный, умный опорный полузащитник, способный придержать мяч и разогнать атаку своевременным пасом, обратил на себя внимание Сергея Семака ещё два года назад. Тогда тренерский штаб основного состава взял Леона на Кубок «Матч Премьер» и выделил ему немало для молодого футболиста игрового времени. Сам Мусаев оправдывал доверие и оставлял очень неплохое впечатление у болельщиков.

Казалось, полузащитник весной даже сумеет побороться за место в основе, но в результате «Зенит» приобрёл в опорную зону Вильмара Барриоса. Плюс заиграл на высочайшем уровне списанный многими со счетов Магомед Оздоев. Так Мусаев остался в запасе.

В нынешнем сезоне Леон вовсе вынужден был играть в ПФЛ за «Зенит-2». Лишь в декабре он пару раз вышел на замену в РПЛ. Очевидно, что в настоящий момент у Мусаева нет шансов пробиться в основной состав «Зенита», и ему нужно уходить в аренду за игровым временем. Понимают это и в клубе. Так, в начале января появилась информация об интересе к 20-летнему полузащитнику со стороны «Рубина». Тем не менее позже стало известно, что Леон отправится на первый сбор «Зенита» в Катар.

Михаил Лысов («Локомотив»), 21 год

Молодых россиян, которым необходима игровая практика, хватает и в «Локомотиве». Ситуация в обеих командах похожа. И питерцы, и железнодорожники выступают на самом высоком уровне, и у тренеров нет возможности постепенно вводить в состав талантливых воспитанников.

Однако Лысову, способному закрыть весь левый фланг, три года назад практически удалось стать основным футболистом «Локо», ворвавшись в стартовый состав. Михаил пусть и не поражал воображение запредельными техникой, но брал своё старательностью и работоспособностью.

Однако в прошлом сезоне прогресс молодого футболиста застопорился, а в нынешнем он и вовсе перестал получать игровую практику. Правда, в августе Лысов травмировался и выбыл на два месяца, но, вернувшись в строй, оказался на скамейке запасных.

Выиграть конкуренцию у легионеров Брайана Идову и Мацея Рыбуся россиянину не удалось. Возможно, Михаил снова сумеет поверить в себя в клубе ниже уровнем. По данным СМИ, молодым защитником интересуются ведущие борьбу за выживание «Крылья Советов».

Михаил Лысов

РИА Новости

© Александр Вильф

Никита Медведев («Локомотив»), 25 лет

Медведева сложно назвать очень молодым футболистом, ведь в декабре ему исполнилось 25. Тем не менее вратарю определённо стоит сменить клубную прописку. Когда-то юный голкипер ярко дебютировал в составе «Ростова», воспользовавшись травмой Сослана Джанаева. Тогда уроженец Ижевска побил рекорд чемпионата России по продолжительности «сухой» серии и принял участие в славном еврокубковом походе команды.

Уже летом Медведев пошёл на повышение в «Локомотив», чтобы плотно осесть на скамейке запасных. За 2,5 года в Москве Никита принял участие лишь в двух матчах железнодорожников, в которых пропустил пять мячей, причём последний из них состоялся более двух лет назад. То есть, по сути, два года Никита ограничивался тренировками.

Учитывая тот факт, что в концовке сезона, когда повреждение получил Маринато Гилерме, Сёмин сделал ставку на Антона Коченкова, Медведеву нет ни малейшего смысла оставаться в «Локо». Ему необходимо спасать карьеру и уходить в аренду, иначе матчи с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы так и останутся для него самым ярким воспоминанием в футболе.

Максим Глушенков («Спартак»), 20 лет

В «Спартаке» молодым доверяют куда больше, например, 19-летний Наиль Умяров с приходом Доменико Тедеско стал неотъемлемым игроком основы. Однако всем юным футболистам места на поле не хватает. Так, совсем не играет перешедший в «Спартак» вместе с Умяровым из «Чертаново» Максим Глушенков. В этом сезоне быстрый техничный правый полузащитник лишь раз вышел на замену в РПЛ и довольствовался игрой за фарм-клуб в ФНЛ.

Интересно, что ещё летом появлялся слух об интересе к россиянину со стороны итальянской «Вероны», но официального подтверждения данная информация не получила. Тем не менее европейский вектор развития карьеры выглядит весьма интересным для Глушенкова.

В последние годы многие молодые россияне решаются на переезд в Старый Свет за игровой практикой, и некоторым (Николай Комличенко, Вячеслав Караваев, Алексей Татаев) удаётся проявить себя. «Спартак», наверняка, сможет найти для 20-летнего таланта неплохой вариант за рубежом, откуда он вернётся заматеревшим и готовым к игре за основу.

Максим Глушенков

РИА Новости

© Владимир Песня

Михаил Игнатов («Спартак»), 19 лет

В схожей ситуации оказался и Михаил Игнатов. Михаил дебютировал за «Спартак» ещё в начале прошлого сезона и быстро заслужил симпатии болельщиков. Совсем юный футболист обращал на себя внимание отличным мышлением и способностью отдать острую передачу на позиции атакующего полузащитника. Игнатова даже сравнивали с Егором Титовым.

К сожалению, если при Массимо Каррере и Рауле Рианчо игрок регулярно появлялся на поле, то при Олеге Кононове довольствовался редкими выходами на замену. Тедеско же талантливого 19-летнего воспитанника, кажется, вовсе не заметил и в лучшем случае включал его в заявку. Чаще Игнатов играл за «Спартак-2». И в настоящий момент это вполне логично, ведь на позиции атакующего полузащитника действует Зелимхан Бакаев.

Окончательно же стало понятно, что Тедеско не рассчитывает на Михаила, когда того не оказалось в списке полетевших на первый сбор в ОАЭ. Теперь мало кто удивится, если Игнатов в ближайшее время отправится в аренду. Например, атакующий полузащитник может уехать в «Урал» к экс-спартаковцу Дмитрию Парфёнову, который использует в своей расстановке позицию «десятки».

Михаил Игнатов

РИА Новости

© Александр Вильф

Артём Мамин («Урал»), 22 года

Между тем в Екатеринбурге уже играет другой воспитанник красно-белых Артём Мамин. Способный центральный защитник провёл немало матчей в ФНЛ в составе «Спартака-2», а летом пошёл на повышение в «Урал». Клуб выкупил его контракт за € 12 тыс. (по версии Transfermarkt).

Правда, пробиться в основу на новом месте Мамину пока не удалось. Он вчистую проиграл конкуренцию Вараздату Арояну и Денису Полякову и даже вынужден был провести пять матчей за «Урал-2» в ПФЛ. Мамину остаётся либо дожидаться осечек одноклубников, либо искать варианты для аренды.

Защитник вполне может отправиться в ФНЛ в команду, решающую серьёзные задачи, либо попробовать свои силы в Европе, как это, например, сделал другой молодой центральный защитник из России Татаев, который выступает за чешскую «Младу Болеслав».