СМИ: «Спартак» приобрёл двух игроков клуба ФНЛ «Чертаново»

Два игрока московского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» Наиль Умяров и Максим Глушенков подписали контракты со столичным «Спартаком».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации издания, красно-белые заплатят за футболистов €1 млн. Отмечается, что игроки продолжат выступать за «Чертаново» до нового года, после чего отправятся в расположение 10-кратных чемпионов России.

В этом сезоне Умяров сыграл 16 матчей и забил один мяч. Глушенков выходил на поле 14 раз и отличился пять раз.

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