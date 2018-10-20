СМИ: «Спартак» приобрёл двух игроков клуба ФНЛ «Чертаново»

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Два игрока московского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» Наиль Умяров и Максим Глушенков подписали контракты со столичным «Спартаком».
СМИ: «Спартак» приобрёл двух игроков клуба ФНЛ «Чертаново»
  • © pixabay.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации издания, красно-белые заплатят за футболистов €1 млн. Отмечается, что игроки продолжат выступать за «Чертаново» до нового года, после чего отправятся в расположение 10-кратных чемпионов России.

В этом сезоне Умяров сыграл 16 матчей и забил один мяч. Глушенков выходил на поле 14 раз и отличился пять раз.

Ранее Каррера объяснил отсутствие Попова и Педро Роши на тренировке «Спартака».

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