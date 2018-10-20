Каррера объяснил отсутствие Попова и Педро Роши на тренировке «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил отсутствие болгарского полузащитника Ивелина Попова и бразильского нападающего Педро Роши на тренировке красно-белых.
Каррера объяснил отсутствие Попова и Педро Роши на тренировке «Спартака»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«У них травмы. Попов в понедельник вернётся в группу, он травмировался в сборной. У него обычный ушиб. У Педро мышечная проблема, ему потребуется больше времени. На днях мы поймём, сколько времени ему потребуется», — заявил Каррера.

Сегодня московский клуб провёл тренировку в рамках подготовки к матчу 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом», который состоится завтра на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Каррера и Глушаков в составе делегации «Спартака» почтили память жертв трагедии 1982 года в «Лужниках».

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