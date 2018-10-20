Каррера и Глушаков в составе делегации «Спартака» почтили память жертв трагедии 1982 года в «Лужниках»

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Игроки и тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Массимо Каррерой почтили память жертв трагедии 1982 года в «Лужниках».
Каррера и Глушаков в составе делегации «Спартака» почтили память жертв трагедии 1982 года в «Лужниках»
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Как сообщает пресс-служба «Спартака», делегация клуба почтила память погибших, возложив цветы к памятнику жертвам трагедий на стадионах мира, установленному возле «Лужников».

20 октября 1982 года по окончании матча Кубка УЕФА московского «Спартака» с голландским «Харлемом» на одной из лестниц стадиона «Лужники» произошла давка, в результате которой, по официальным данным, погибли 67 человек и несколько сотен получили ранения.

Ранее Сальваторе Боккетти рассказал, что Квинси Промес скучает по «Спартаку».

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