Каррера и Глушаков в составе делегации «Спартака» почтили память жертв трагедии 1982 года в «Лужниках»

Игроки и тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Массимо Каррерой почтили память жертв трагедии 1982 года в «Лужниках».

Как сообщает пресс-служба «Спартака», делегация клуба почтила память погибших, возложив цветы к памятнику жертвам трагедий на стадионах мира, установленному возле «Лужников».

20 октября 1982 года по окончании матча Кубка УЕФА московского «Спартака» с голландским «Харлемом» на одной из лестниц стадиона «Лужники» произошла давка, в результате которой, по официальным данным, погибли 67 человек и несколько сотен получили ранения.

Ранее Сальваторе Боккетти рассказал, что Квинси Промес скучает по «Спартаку».