Бокетти рассказал, что Промес скучает по «Спартаку»

Итальянский защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, что продолжает общаться с бывшим товарищем по команде Квинси Промесом, перешедшим в «Севилью».

«Да, мы общаемся с Квинси по WhatsApp. Он пока мало играет в Испании. «Севилья» — сильная команда, в ней есть хорошие нападающие, которые сейчас забивают. А ещё он всегда пишет, что скучает. Мы по нему тоже», — приводит слова Боккетти пресс-служба «Спартака».

Голландец играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, за это время провёл 135 матчей во всех турнирах и забил 66 мячей. Летом 2018 года он перешёл в «Севилью» и сыграл уже восемь матчей, но ещё не отличился результативными действиями.

Ранее Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в основу «Спартака», но не ставил никаких требований руководству клуба.