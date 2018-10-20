Бокетти рассказал, что Промес скучает по «Спартаку»

Короткая ссылка
Итальянский защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, что продолжает общаться с бывшим товарищем по команде Квинси Промесом, перешедшим в «Севилью».
Бокетти рассказал, что Промес скучает по «Спартаку»
  • © Stanley Gontha
  • globallookpress.com

«Да, мы общаемся с Квинси по WhatsApp. Он пока мало играет в Испании. «Севилья» — сильная команда, в ней есть хорошие нападающие, которые сейчас забивают. А ещё он всегда пишет, что скучает. Мы по нему тоже», — приводит слова Боккетти пресс-служба «Спартака». 

Голландец играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, за это время провёл 135 матчей во всех турнирах и забил 66 мячей. Летом 2018 года он перешёл в «Севилью» и сыграл уже восемь матчей, но ещё не отличился результативными действиями.

Ранее Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в основу «Спартака», но не ставил никаких требований руководству клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить