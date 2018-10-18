Глушаков заявил, что хочет вернуться в основу «Спартака», но не ставил никаких требований руководству клуба

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опроверг слухи, согласно которым он обращался к руководству клуба с требованием вернуть его в основной состав.

Об этом он заявил в своём Twitter.

По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу Спартака, но никаких требований перед руководством не ставил. Те кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени уже давно заслужили Оскар за сценарий. Слежу за Вами внимательно. — Denis Glushakov (@DGlushakov8) 18 октября 2018 г.

«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ: я хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжает распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили Оскар за сценарий. Слежу за вами внимательно», — написал футболист.

Напомним, что хавбек был отстранён вместе с защитником красно-белых Андреем Ещенко после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой главного тренера команды Массимо Карреры.

Ранее адвокат жены Глушакова рассказал, что футболист перестал выплачивать деньги на содержание детей.