Глушаков заявил, что хочет вернуться в основу «Спартака», но не ставил никаких требований руководству клуба
- РИА Новости
Об этом он заявил в своём Twitter.
По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу Спартака, но никаких требований перед руководством не ставил. Те кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени уже давно заслужили Оскар за сценарий. Слежу за Вами внимательно.— Denis Glushakov (@DGlushakov8) 18 октября 2018 г.
«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ: я хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжает распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили Оскар за сценарий. Слежу за вами внимательно», — написал футболист.
Напомним, что хавбек был отстранён вместе с защитником красно-белых Андреем Ещенко после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой главного тренера команды Массимо Карреры.
Ранее адвокат жены Глушакова рассказал, что футболист перестал выплачивать деньги на содержание детей.