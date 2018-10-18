Глушаков заявил, что хочет вернуться в основу «Спартака», но не ставил никаких требований руководству клуба

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опроверг слухи, согласно которым он обращался к руководству клуба с требованием вернуть его в основной состав.
Глушаков заявил, что хочет вернуться в основу «Спартака», но не ставил никаких требований руководству клуба
  • РИА Новости

Об этом он заявил в своём Twitter.

«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ: я хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжает распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили Оскар за сценарий. Слежу за вами внимательно», — написал футболист.

Напомним, что хавбек был отстранён вместе с защитником красно-белых Андреем Ещенко после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой главного тренера команды Массимо Карреры.

Ранее адвокат жены Глушакова рассказал, что футболист перестал выплачивать деньги на содержание детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить