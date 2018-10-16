Адвокат жены Глушакова рассказал, что футболист перестал выплачивать деньги на содержание детей
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- РИА Новости
Об этом он заявил в Никулинском районном суде Москвы.
«В августе и сентябре Глушаков перечислял деньги. В октябре уже не было никаких перечислений. В этот период детям нужно что-то есть, их надо одевать, им необходимо медицинское обслуживание», — приводит слова Жорина РИА Новости.
Он отметил, что Дарья Глушакова находится в декретном отпуске, и футболист обязан выплачивать деньги на содержание детей по закону.
19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене.
При этом сторона супруги также обвиняет футболиста в выведении средств с общего счёта во время развода. Спортсмен, в свою очередь, рассчитывает забрать детей и получить от жены алименты.
Ранее адвокат жены Глушакова заявил, что футболисту важны алименты, а его супруге — дети.