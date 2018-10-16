Адвокат жены Глушакова рассказал, что футболист перестал выплачивать деньги на содержание детей

Сергей Жорин, который является адвокатом жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, рассказал что футболист с этого месяца перестал выплачивать супруге деньги на содержание детей.

Об этом он заявил в Никулинском районном суде Москвы.

«В августе и сентябре Глушаков перечислял деньги. В октябре уже не было никаких перечислений. В этот период детям нужно что-то есть, их надо одевать, им необходимо медицинское обслуживание», — приводит слова Жорина РИА Новости.

Он отметил, что Дарья Глушакова находится в декретном отпуске, и футболист обязан выплачивать деньги на содержание детей по закону.

19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене.

При этом сторона супруги также обвиняет футболиста в выведении средств с общего счёта во время развода. Спортсмен, в свою очередь, рассчитывает забрать детей и получить от жены алименты.

Ранее адвокат жены Глушакова заявил, что футболисту важны алименты, а его супруге — дети.