Адвокат жены Глушакова считает, что футболисту важны алименты, а его супруге — дети

Короткая ссылка
Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прибыл в Никулинский районный суд Москвы и объяснил, почему дети должны остаться с его клиенткой.
Адвокат жены Глушакова считает, что футболисту важны алименты, а его супруге — дети
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Денису важны алименты, а его жене — дети», — приводит слова адвоката «Спорт-Экспресс».

19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене.

При этом сторона супруги также обвиняет футболиста в выведении средств с общего счёта во время развода. Спортсмен, в свою очередь, рассчитывает забрать детей и получить от жены алименты.

Ранее Глушаков отказался комментировать заявление адвоката жены о своём возможном лишении свободы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить