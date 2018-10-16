Адвокат жены Глушакова считает, что футболисту важны алименты, а его супруге — дети
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- globallookpress.com
«Денису важны алименты, а его жене — дети», — приводит слова адвоката «Спорт-Экспресс».
19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене.
При этом сторона супруги также обвиняет футболиста в выведении средств с общего счёта во время развода. Спортсмен, в свою очередь, рассчитывает забрать детей и получить от жены алименты.
Ранее Глушаков отказался комментировать заявление адвоката жены о своём возможном лишении свободы.