Адвокат жены Глушакова считает, что футболисту важны алименты, а его супруге — дети

Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прибыл в Никулинский районный суд Москвы и объяснил, почему дети должны остаться с его клиенткой.

«Денису важны алименты, а его жене — дети», — приводит слова адвоката «Спорт-Экспресс».

19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене.

При этом сторона супруги также обвиняет футболиста в выведении средств с общего счёта во время развода. Спортсмен, в свою очередь, рассчитывает забрать детей и получить от жены алименты.

Ранее Глушаков отказался комментировать заявление адвоката жены о своём возможном лишении свободы.