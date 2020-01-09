«Нашли профессионального и независимого человека»: венгр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС

Известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи, закончивший карьеру в прошлом году, получил назначение на должность главы департамента судейства РФС. Президент союза Александр Дюков назвал его одним из самых уважаемых рефери мира. Сам венгр признался, что в России будет выполнять очень интересные задачи. Тем временем главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.

«Мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень»

В Российском футбольном союзе продолжают серьёзную реформу отечественного судейства. В конце прошлого года было объявлено о структурных изменениях в данной отрасли и приходе на пост председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца вместо Александра Егорова.

В первый рабочий день 2020-го стали известны имена новых глав соответствующих департаментов. Департамент судейства возглавил известный венгерский рефери Виктор Кашшаи, а департамент инспектирования — экс-арбитр из России Сергей Фурса.

«Хочу поблагодарить руководителей РФС за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы — очень интересная для меня задача. Уверен, благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии», — приводит слова Кашшаи пресс-служба РФС.

В свою очередь, президент РФС Александр Дюков объяснил, что данные назначения являются частью утверждённой исполкомом судейской реформы.

«Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Фурса — опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», — отметил функционер.

Хачатурянц рассказал, как проходил поиск кандидатов на руководящие посты. По его словам, значимым критерием, помимо высокого уровня профессионализма, являлся навык командной работы «с учётом использования современных технологий».

«Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом. Основные задачи Кашшаи: управление судьями, выработка единых трактовок правил игры и их внедрение, оценка работы арбитров, участие в назначении судей на матчи, совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ», — отметил он.

«Фурса, который возглавил департамент инспектирования, прекрасно знаком со всеми российскими арбитрами, с их сильными и слабыми сторонами. Фурса обладает огромным опытом судейства и инспектирования игр. Одной из важнейших задач департамента станет отслеживание развития молодых арбитров, обслуживающих матчи ПФЛ и ФНЛ, и участие в формировании независимого рейтинга арбитров и инспекторов», — объяснил председатель судейского комитета логику назначений.

Работа на финале Лиги чемпионов и воспоминание о Розетти

Приход Кашшаи в российский футбол на столь ответственный пост стал немалым сюрпризом, ведь венгр совсем недавно завершил карьеру. Причём одним из последних матчей, на котором работал Виктор, стало противостояние «Атлетико» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. В той встрече он назначил сразу два пенальти в ворота железнодорожников.

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Закончить с судейством Кашшаи решил в относительно молодом для этой профессии возрасте — в 44 года. Впрочем, и начал работать Виктор раньше многих коллег. Так, с 1999-го его начали привлекать к матчам чемпионата Венгрии.

Наивысшей точкой карьеры для рефери стала работа на финальной игре Лиги чемпионов — 2010/11. Тогда «Барселона» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1, а судейство Кашшаи было признано практически идеальным. При этом он стал самым молодым арбитром, когда-либо обслуживавшим решающее противостояние ЛЧ. На момент встречи ему было всего 35 лет. Позже он был признан лучшим рефери года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

А в 2010-м он поехал на первый в жизни крупный международный турнир, где в том числе успешно отработал на полуфинале Германия — Испания (0:1). Также Кашшаи обслуживал матчи Евро-2012 и Евро-2016.

Путь его неоднократно пересекался и с российскими командами. В частности, именно он обслуживал памятную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов — 2009/10 между «Севильей» и ЦСКА, в которой армейцы одержали победу 2:1 и пробились в четвертьфинал.

Теперь Кашшаи предстоит лично поднимать уровень судейства в стране. При этом он является не первым иностранцем, занявшим столь ответственный пост. С 2011-го по 2013-й департамент судейства и инспектирования возглавлял итальянец Роберто Розетти.

«Надо пожелать ему успеха — работы будет много»

К назначению же Кашшаи его российские коллеги отнеслись достаточно спокойно. В большинстве своём они назвали Виктора сильным судьёй, но призвали не ждать кардинального изменения ситуации в отечественном судействе уже весной. Негативно о приходе венгра высказался лишь Сергей Хусаинов.

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«Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Там наблюдается глубокий системный кризис. На эту должность приходил Розетти, но в то время можно было по крайней мере нормально подготовить хотя бы нескольких арбитров. Его назначение нужно для отвода глаз, ведь можно сказать, что чемпионат уже закончился. Просто надо показать клубам, что сейчас всё начнёт меняться», — приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

А бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что Кашшаи и Фурсу ждёт серьёзная работа, которая займёт годы.

«Вопрос в том, насколько удастся реализовать Кашшаи и Фурсе задачи, которые перед ними стоят. Это наиболее важная и актуальная тема. Но я хотел бы подчеркнуть, что не может быть такой системы, чтобы у нас всё вдруг изменилось кардинальным образом. Это огромный труд. Для того чтобы воспитать судью уровня РПЛ, нужно минимум от семи до десяти лет», — цитирует Будогосского Sport24.

В свою очередь, другой известный экс-судья Андрей Бутенко вспомнил о временах работы в РФС Розетти.

«Такая практика уже применялась, департамент судейства возглавлял Розетти, и ничего страшного не произошло. А назначение Кашшаи было прогнозируемым. Пока это никакого удивления не вызывает, отрицательных эмоций тоже. А получится или нет — только время покажет», — подчеркнул эксперт.

Отреагировали на назначение Кашшаи и в клубах. Например, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил уверенность, что с приходом венгра ситуация в российском судействе изменится к лучшему.

«Для многих это стало неожиданностью. Могут спросить: «Что, российского авторитетного специалиста не нашлось?» Видимо, свободного от всех обвинений в адрес судей у нас не обнаружили, поэтому выбрали иностранца без истории работы в России. Кашшаи — опытный арбитр, да, закончил судить совсем недавно, но это значит, что пульс игры он чувствует. Надо пожелать ему успеха — работы будет много», — заявил функционер.

Схожую точку зрения высказал и гендиректор «Динамо» Юрий Белкин.

«Мы, как и, уверен, все остальные клубы, с большим вниманием относимся к кадровым изменениям в системе управления футбольным судейским корпусом. Очень важно, чтобы качество работы арбитров вызывало как можно меньше нареканий, пересудов и споров. Надеюсь, с назначением Кашшаи и Фурсы состояние дел в целом улучшится, а поводов для негативных и резонансных ситуаций будет существенно меньше. Хочу от лица нашего клуба пожелать им успеха на непростом и важном направлении футбольной деятельности», — отметил он.