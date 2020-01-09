Бывший венгерский арбитр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС
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Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
В 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Кроме того, руководителем департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Александр Егоров, бывший глава обоих департаментов, покинул свою должность в конце 2019 года.
Ранее экс-футболист Роман Широков заявил, что не считает Егорова виновником плохого судейства в России.