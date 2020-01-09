Бывший венгерский арбитр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС

Короткая ссылка
Новым главой департамента судейства Российского футбольного союза назначен бывший венгерский рефери Виктор Кашшаи.
Бывший венгерский арбитр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС
  • © rfs.ru

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

В 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. 

Кроме того, руководителем департамента инспектирования стал Сергей Фурса. 

Александр Егоров, бывший глава обоих департаментов, покинул свою должность в конце 2019 года.

Ранее экс-футболист Роман Широков заявил, что не считает Егорова виновником плохого судейства в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить