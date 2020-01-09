Бывший венгерский арбитр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС

Новым главой департамента судейства Российского футбольного союза назначен бывший венгерский рефери Виктор Кашшаи.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

В 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Кроме того, руководителем департамента инспектирования стал Сергей Фурса.

Александр Егоров, бывший глава обоих департаментов, покинул свою должность в конце 2019 года.

Ранее экс-футболист Роман Широков заявил, что не считает Егорова виновником плохого судейства в России.