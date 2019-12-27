Широков не считает Егорова виновником плохого судейства в России

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением об уходе Александра Егорова с должности главы Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

«Я бы не сказал, что поддерживаю Егорова, хотя отношусь к нему хорошо. Дело-то совсем не в нём. Не Егоров готовил судей. Он просто распределяет людей, которые к нему попали. По факту выходит, что нашли крайнего. Егоров не виноват, что судят так плохо. За полгода или год он не может всё реорганизовать. Потому думаю, что лучше теперь не будет. Посмотрим на великолепное судейство через год. Можно даже слоган создать: «Верим в Хачатурянца!» Если говорить серьёзно, то я только за, если он что-то поменяет. Однако ни он, ни Егоров в ближайшее время не смогли бы исправить проблемы с судейством. У нас есть лишь Карасёв да Безбородов, это всё. А это люди из старой школы», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Александр Егоров 27 декабря ушёл с поста главы Департамента судейства и инспектирования РФС.

Ранее Червиченко выразил мнение, что присутствия Хачатурянца будет достаточно, чтобы навести порядок в ДСИ РФС.