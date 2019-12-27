Червиченко: присутствия Хачатурянца будет достаточно, чтобы навести порядок в ДСИ РФС

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Ашоту Хачатурянцу удастся навести порядок в Департаменте судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС).

«Как я понимаю, корпусом будет руководить Хачатурянц. Богатый человек, который вряд ли будет размениваться на разного рода незаконные вещи. Думаю, его присутствия будет достаточно, чтобы навести порядок», — заявил Червиченко RT.

Также бывший владелец «Спартака» прокомментировал возможные кадровые перестановки в ДСИ.

«К кандидатурам Зуева и Фурсы отношусь нормально, насчёт Баскакова не уверен. Всё же он и Егоров — представители одной компании, судейского корпуса. Конечно, должен быть человек, который понимает в этом вопросе. Но я придерживаюсь принципа, что горбатого могила исправит», — добавил Червиченко.

Ранее Червиченко заявил, что отставка Егорова несвоевременна, поскольку с ней сильно затянули.