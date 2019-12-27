Червиченко: отставка Егорова несвоевременна, с ней сильно затянули
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«Отставка Егорова несвоевременна, с ней сильно затянули. Это нужно было сделать гораздо раньше. События в первых пяти турах РПЛ уже показали полное безобразие в судейском вопросе», — сказал Червиченко RT.
Также бывший владелец «Спартака» считает, что под руководством Егорова российский судейский корпус утратил доверие со стороны клубов.
«Какое может быть доверие, когда в чемпионате один скандал сменяется другим, а один из старейших президентов клубов РПЛ в открытую говорит о коррупции в судейском корпусе. До какой точки кипения нужно было довести клубы, чтобы их руководители говорили подобные вещи, не думая о санкциях. Надеюсь, при новом руководстве всё вернётся в цивилизованные рамки», — добавил Червиченко.
Александр Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования 27 декабря.
Ранее Егоров прокомментировал свою отставку с поста главы ДСИ РФС.