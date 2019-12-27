Червиченко: отставка Егорова несвоевременна, с ней сильно затянули

Короткая ссылка
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что бывшего главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова стоило уволить ещё в начале сезона.
Червиченко: отставка Егорова несвоевременна, с ней сильно затянули
  • © rfs.ru

«Отставка Егорова несвоевременна, с ней сильно затянули. Это нужно было сделать гораздо раньше. События в первых пяти турах РПЛ уже показали полное безобразие в судейском вопросе», — сказал Червиченко RT.

Также бывший владелец «Спартака» считает, что под руководством Егорова российский судейский корпус утратил доверие со стороны клубов.

«Какое может быть доверие, когда в чемпионате один скандал сменяется другим, а один из старейших президентов клубов РПЛ в открытую говорит о коррупции в судейском корпусе. До какой точки кипения нужно было довести клубы, чтобы их руководители говорили подобные вещи, не думая о санкциях. Надеюсь, при новом руководстве всё вернётся в цивилизованные рамки», — добавил Червиченко.

Александр Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования 27 декабря.

Ранее Егоров прокомментировал свою отставку с поста главы ДСИ РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить