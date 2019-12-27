Егоров прокомментировал свою отставку с поста главы ДСИ РФС

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Александр Егоров прокомментировал свой уход с должности главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).
Егоров прокомментировал свою отставку с поста главы ДСИ РФС
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«Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не всё задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной и мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», — приводит слова Егорова пресс-служба РФС.

Егоров был назначен руководителем ДСИ РФС в мае 2018 года. Первая часть сезона Российской премьер-лиги, в которой было сыграно 19 туров, ознаменовалась большим количеством резонансных ситуаций, связанных с работой арбитров. В адрес самого Егорова неоднократно звучала жёсткая критика и призывы уйти в отставку. В начале ноября он объявил, что РФС дал ему время до конца 2019 года, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что РФС подтвердил отставку Егорова.

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