РФС подтвердил отставку Егорова

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
РФС подтвердил отставку Егорова
  • © Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Как сообщает пресс-служба РФС, Егоров ушёл в отставку по собственному желанию.

«Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», — прокомментировал отставку Егорова глава РФС Александр Дюков.

Егоров был назначен руководителем ДСИ РФС в мае 2018 года. Первая часть сезона Российской премьер-лиги, в которой было сыграно 19 туров, ознаменовалась большим количеством резонансных ситуаций, связанных с работой арбитров. В адрес самого Егорова неоднократно звучала жёсткая критика и призывы уйти в отставку. В начале ноября он сообщил, что РФС дал ему время до конца 2019 года, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что РФС утвердил запрет на критику судей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить