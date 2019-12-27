РФС подтвердил отставку Егорова

Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).

Как сообщает пресс-служба РФС, Егоров ушёл в отставку по собственному желанию.

«Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», — прокомментировал отставку Егорова глава РФС Александр Дюков.

Егоров был назначен руководителем ДСИ РФС в мае 2018 года. Первая часть сезона Российской премьер-лиги, в которой было сыграно 19 туров, ознаменовалась большим количеством резонансных ситуаций, связанных с работой арбитров. В адрес самого Егорова неоднократно звучала жёсткая критика и призывы уйти в отставку. В начале ноября он сообщил, что РФС дал ему время до конца 2019 года, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что РФС утвердил запрет на критику судей.