«Вынужденная мера»: РФС утвердил запрет на критику судей

Исполком Российского футбольного союза принял изменения в регламент по этике, в соответствии с которыми игрокам, тренерам и другим представителям клубов запрещено публично критиковать действия арбитров. Спорные моменты рассмотрит судейско-экспертная комиссия. Президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что нововведение не будет распространяться на СМИ.

Российский футбольный союз (РФС) внёс поправку в регламент по этике. В соответствии с новым правилом, официальным лицам, включая игроков, тренеров и других представителей клубов, запрещается публично критиковать судейские решения. Об этом заявил президент организации Александр Дюков по итогам заседания исполкома.

«Рассматривали это как вынужденную меру. Причина — своеобразная культура коммуникации. Очень часто мы безапелляционны в своих суждениях, переходим на личности и слишком эмоциональны в своих оценках. Это добавляет отрицательных эмоций в футбол», — заявил Дюков.

Он подчеркнул, что запрет не будет касаться СМИ. В случае возникновения спорных моментов во время матчей, официальные лица должны обратиться в судейско-экспертную комиссию при президенте РФС. За нарушение могут быть назначены штраф или дисквалификация.

«Возможно, комментировать спорные решения будет судейско-экспертная комиссия или руководитель судейского комитета, или пресс-служба РФС. Никто не собирается закрываться. На сайте создали раздел «судейство», где будут видеоматериалы с оценками. Будем реагировать на все вопросы оперативно. Надеюсь, в будущем туры будут без судейских ошибок», — добавил глава РФС.

Новое правило стало частью реформы судейства, которой в настоящий момент занимается РФС. В соответствии с ней будет проведена модернизация системы подготовки арбитров, включая обучение работе с VAR, а также развитие регламентной базы. В целом футбольные власти заявляли о том, что работа судей на матчах должно быть приведена к единому стилю, предполагающему одинаковую трактовку спорных моментов и «способствующую высокой интенсивности современного футбола».

Также по теме Отстранение от футбольной деятельности и миллион рублей штрафа: Гинера наказали за грубость в адрес Егорова Президент ЦСКА Евгений Гинер оштрафован на 1 млн рублей и отстранён от любой футбольной деятельности на три месяца. Причиной жёсткого...

Новый информационный регламент призван изменить отношения к арбитрам.

«Это не значит, что есть какая-то цензура. Так работают все крупные компании, в том числе ФИФА. Внутри могут быть споры, но затем в прессу всё выходит в единой позиции. У нас много комитетов, и очень часто их члены позволяли себе комментарии, которые расходились с нашей официальной позицией», — пояснил Дюков.

Запрет на публичное выражение своей позиции относительно деятельности арбитров отчасти стал ответом на многочисленные случаи критики со стороны представителей клубов, особенно участившиеся в последнее время.

Так, одним из последних подобных примеров стал конфликт между ЦСКА и судейской бригадой после встречи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейцы сыграли вничью с «Краснодаром». Сначала в объективы телекамер попал момент, во время которого главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко использовал ненормативную лексику в адрес главного судьи Василия Казарцева. За свои действия наставник получил трёхматчевую дисквалификацию, так как уже имел условное наказание за схожее нарушение.

Затем уже президент ЦСКА Евгений Гинер выразил резкое недовольство функционированием судейского аппарата РФС. В одном из интервью он назвал происходящее беспределом и обвинил в этом главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, который, по его мнению, должен был «застрелиться».

Комитет по этике РФС отстранил Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на три месяца и один год условно, а также назначил штраф в размере 1 млн рублей. После апелляции наказание было смягчено. В частности, вдвое была сокращена выплата, а также условный срок. Стоит напомнить, что ранее некоторые клубы уже выражали своё недовольство работой департамента судейства и инспектирования, а позицию Гинера поддержали руководства «Урала» и «Оренбурга».

В начале ноября РФС призвал Егорова наладить ситуацию в российском судействе, отведя на это два месяца. При этом произошёл ряд кадровых изменений. Так, Ашот Хачатурянц был назначен главой судейского комитета вместо Николая Левникова.

«Вы видите, что мы идём по пути формализации нашей работы. В конце декабря — начале января будет дана оценка его работы по итогам первого этапа. Как только судейский комитет даст рекомендации, исполком будет принимать решение о будущем Егорова», — отметил Дюков.

На заседании исполкома был принят ряд других важных решений. Так, совместно с Министерством внутренних дел было принято решение о создании рабочей группы, которой предстоит решать спорные вопросы, связанные с поведением болельщиков. Её первое заседание, на котором возможно присутствие представителей фанатских групп, состоится в течение недели. Кроме того, было объявлено о борьбе с враждебным отношением к футболистам сборной, а также о том, что введение FAN ID в том виде, в котором он присутствовал на мундиале 2018 года, в рамках РПЛ маловероятно.

В то же время некоторые предложения не были приняты исполкомом РФС. Так, был отклонён проект реформы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В соответствии с ним число участников турнира должно быть сохранено, при этом количество групп сокращено с пяти до четырёх — «Запад», «Центр», «Урал-Привожье» и «Юг» (команды «Востока» собирались распределить по трём группам).