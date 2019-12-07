Пенальти на Ари, дальний гол Облякова и 18 минут на VAR: как «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в 19-м туре РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА разошлись миром в матче 19-го тура РПЛ. Армейцев в начале встречи вывел вперёд Иван Обляков красивым ударом с дальней дистанции. Хозяева же отыгрались благодаря пенальти. Ари одиннадцатиметровый реализовать не сумел, но первым оказался на добивании. Также игра запомнилась затяжными просмотрами VAR судьёй Василием Казарцевым.

Месть за первый круг и борьба за второе место

Последним по-настоящему топовым матчем РПЛ в 2019 году стало противостояние «Краснодара» и ЦСКА. Команды сражаются за медали и намерены напрямую попасть в Лигу чемпионов, а потому победа необходима была обеим сторонам.

Вдобавок очередную возможность подняться на вторую строчку соперникам дал московский «Локомотив», который в пятницу пропустил четыре безответных мяча от тульского «Арсенала». Правда, и армейцы с южанами очки теряют регулярно.

У хозяев имелась на этот матч дополнительная мотивация. В первом круге подопечные Мурада Мусаева уступили красно-синим на выезде — 2:3, причём после первого тайма проигрывали разгромно, но вышедший на замену Маркус Берг своим дублем попытался спасти команду от поражения.

Правда, отчётную игру из-за перебора жёлтых карточек пропускал важнейший для хозяев исполнитель — Магомед-Шапи Сулейманов. Его место занял полузащитник Дмитрий Стоцкий. У армейцев же состав оказался полностью предсказуемым. В частности, вновь вышел на поле с первых минут восстановившийся от травмы Алан Дзагоев.

Уверенный ЦСКА и «Краснодар» без моментов

Матч начался без раскачки, и уже на исходе первой десятиминутки команды обменялись опасными моментами. У «Краснодара» Вандерсон пробросил мяч мимо Игоря Дивеева, вошёл в штрафную и неточно пробил в дальний угол. В ответ Никола Влашич в похожей ситуации выстрелил в створ. С угрозой справился Матвей Сафонов.

А вскоре ЦСКА неожиданно удалось забить. Обляков из-за пределов штрафной решился на удар в дальний угол примерно с 25 метров, а снаряд залетел в сетку с рикошетом от штанги. Правда, главный судья Василий Казарцев засчитывать гол не торопился. Он долго обсуждал эпизод со своими помощниками. Выяснилось, что при перехвате мяча Константин Кучаев мог не по правилам сыграть против Ари. Но, посмотрев повтор, арбитр всё же указал на центр.

Открыв счёт, армейцы заиграли ещё более уверенно. Они контролировали мяч на чужой половине поля и действовали первым номером. Очень качественно смотрелся и набирающий форму Дзагоев. В обороне красно-синие также играли без паники. Единственной надеждой «Краснодара» стали контратаки, но и с ними гости справлялись уверенно.

Лишь в конце первого тайма ЦСКА немного прижался к воротам, но по-настоящему опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева не было. Хозяева за весь первый тайм лишь раз попали в створ, хотя и нанесли семь ударов.

11 добавленных минут и отбитый Акинфеевым пенальти

Во втором тайме хозяевам во что бы то ни стало нужно было отыгрываться, а потому Мусаев выпустил Дмитрия Скопинцева вместо неважно выглядевшего Стоцкого.

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И «Краснодару» очень быстро помог одиннадцатиметровый удар. Пенальти для команды заработал Ари, который упал в чужой штрафной в борьбе с Обляковым. Казарцев в этой ситуации также не обошёлся без помощи VAR и смотрел повтор почти пять минут. В результате арбитр всё же указал на «точку», а попутно показал карточки Облякову и бурно протестовавшему Дзагоеву.

Бить пенальти отправился Ари, но переиграть Акинфеева не сумел. Тем не менее натурализованный бразилец первым успел на добивание и отправил снаряд в сетку.

В ответ Гончаренко решил убрать с поля Дзагоева, а вместо него выпустил защитника Кирилла Набабкина, видимо, предчувствуя необходимость в укреплении обороны.

Так и вышло. Хозяева окончательно прибрали инициативу к своим рукам и осадили ворота Акинфеева. За десять минут до финального свистка Тони Де Вильена опасно пробил из-за пределов штрафной, но Игорь в два приёма всё же забрал мяч.

Армейцы ответили невероятным моментом в исполнении всё того же Набабкина. Кирилл подключился к контратаке и с близкой дистанции пробил в угол. Сафонов лишь чудом парировал выстрел.

А Казарцев спустя некоторое время вновь отправился смотреть повтор. Судьи заподозрили, что Набабкина в отчётном эпизоде могли сбить в штрафной. На консультации с помощниками у судьи вновь ушло сразу несколько минут. Но в этой ситуации на «точку» рефери указать не решился.

Таким образом, вырвать победу ни одной из команд не удалось, и противостояние в Краснодаре завершилось миром, что позволило южанам остаться на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы по-прежнему третьи.