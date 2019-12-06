Крупная победа «Зенита», разгром «Локомотива» и уход фанатов с трибун: чем запомнились матчи лидеров РПЛ в 19-м туре

Массовый уход фанатов с трибун стал одним из главных событий матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким образом они поддержали болельщиков «Спартака», протестующих против действий правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Между тем «Зенит» дома крупно обыграл «Динамо» и продлил беспроигрышную серию до восьми встреч. В Туле «Локомотив» пропустил четыре безответных мяча от «Арсенала», а с 73-й минуты играл в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён Мацей Рыбус.

Полупустые трибуны

Главным событием матчей 19-го тура РПЛ с участием лидеров стал массовый уход зрителей с трибун. Под конец первого тайма болельщики организованно покинули стадионы в Санкт-Петербурге и Туле, таким образом поддержав инициативу объединения фанатов «Спартака» «Фратрия». Через полчаса после начала матчей свои места оставили группы поддержки «Локомотива», «Динамо» и «Арсенала», а спустя десять минут к ним присоединились поклонники «Зенита».

Причиной проведения подобной акции стало недовольство действиями полиции на матче между «Зенитом» и «Спартаком» в предыдущем туре чемпионата России. Тогда до и во время встречи были задержаны около сотни болельщиков, в числе которых оказался один из лидеров фан-движения красно-белых Валерий Бевз. Он получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий на 1,5 года.

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«1 декабря 2019 года мы, болельщики «Спартака», столкнулись с необоснованной агрессией городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга. Сотни спартаковских фанатов без объяснения причин и разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, а трое из них до сих пор не вернулись домой... В связи с этим мы призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ», — говорится в заявлении объединения.

Примечательно, что многочисленные задержания в преддверии дерби двух столиц связывают с фигурой Артёма Дзюбы. Так, ситуация вокруг болельщиков накалилась в связи с оскорбительными выкриками в адрес форварда «Зенита», которые скандировались сначала на матче квалификации Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино, а затем и на встрече РПЛ «Урал» — «Спартак». При этом сам спортсмен утверждал, что выкрикивали не только грубости в его адрес.

«Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал», — признался Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу».

При этом легендарный хавбек «Спартака» Андрей Тихонов выразил своё мнение относительно происходящего на трибунах. Он призвал фанатов вести себя достойно и в рамках приличия.

«Считаю, что у всего должны быть свои правила: как на поле — для игроков, так и на стадионе — для болельщиков. Они единая часть одного процесса, праздника. Мне очень хочется, чтобы российский футбол и все его участники создавали подобную атмосферу для города, области, страны», — заявил Тихонов RT.

Крупная победа «Зенита» и первая неудача Новикова

Оставшиеся на трибунах «Газпром Арены» зрители могли наблюдать за окончанием беспроигрышной серии «Динамо» под руководством Кирилла Новикова. После побед над ЦСКА, «Ростовом» и «Локомотивом» от бело-голубых ждали подвига и в Северной столице, но в этот день те были абсолютно несобранными. Так, уже в первом тайме они пропустили три безответных мяча и впоследствии не смогли прийти в себя.

Футболисты «Динамо» много нарушали правила, мало и неизобретательно атаковали, а в обороне допускали грубые ошибки. Одна из них уже на шестой минуте привела к голу Сердара Азмуна. Алексей Сутормин совершил навес с правого фланга, а иранец оказался расторопнее Антона Шунина. При этом гол мог бы и не состояться, но Владимир Рыков не поддержал партнёров в ходе создания искусственного офсайда.

«Зенит» смотрелся на голову сильнее визави и превзошёл его во всех аспектах, и это при том, что не смог рассчитывать на ряд футболистов. Так, в заявку не попали Далер Кузяев, Юрий Жирков, Себастьян Дриусси, а также дисквалифицированный Магомед Оздоев. Тем не менее «Динамо» не мог найти подходы к воротам Михаила Кержакова, до перерыва отметившись всего одним ударом в створ.

Петербуржцы же сначала удвоили преимущество, а затем и вовсе довели счёт до крупного. Сначала Бранислав Иванович отметился точным ударом после розыгрыша углового, а затем своё веское слово сказал Артём Дзюба. Форвард получил передачу в штрафной, легко разобрался с опекуном и отправил мяч в угол. После этого в его активе стало 11 голов и девять результативных передач в матчах нынешнего сезона РПЛ.

Второй тайм получился не самым насыщенным и стал свидетельством полной несостоятельности бело-голубых в этой встрече. Подопечные Новикова не могли прорваться в штрафную противника и были вынуждены уповать на дальние удары. Одним из самых опасных отметился вышедший на замену Клинтон Н’Жье, но Кержаков нивелировал угрозу.

«Зенит» же не был настроен форсировать ход матча и во что бы то ни стало отправить в ворота «Динамо» четыре и более мячей. В преддверии важнейшей встречи Лиги чемпионов с «Бенфикой» подопечные Сергея Семака решили поберечь силы и спокойно победили, продлив беспроигрышную серию до восьми игр.

Фиаско «Локомотива» и серия «Арсенала»

В отличие от матча в Санкт-Петербурге, в Туле все голы пришлись на второй тайм, в связи с чем активные болельщики не увидели ни одного взятия ворот. Зато они стали свидетелями достаточно жёсткой игры, подтверждением чему стали 20 нарушений правил. Правда, главный арбитр Сергей Иванов не собирался разбрасываться жёлтыми карточками, поэтому за первые 45 минут лишь дважды наградил футболистов «горчичниками». В составе гостей предупреждение получил Дмитрий Баринов, а у хозяев со знаком «минус» отличился Гиа Григалава.

Зато во втором тайме события стали развиваться стремительно. «Арсенал» провернул тот же трюк, что и в противостоянии с ЦСКА, и резко взвинтил скорости, что сразу же обнажило проблемы «Локомотива» в обороне. Дмитрий Живоглядов пропустил рывок Даниила Лесового, а Бенедикт Хёведес последовал примеру Рыкова и воспрепятствовал созданию офсайда. Игорь Горбатенко воспользовался замешательством противников и ударом головой открыл счёт забитым мячам в нынешнем сезоне.

Эта неудача подкосила железнодорожников, у которых не оказалось ни сил, ни глубины состава, чтобы переломить ход встречи. Отсутствие дисквалифицированного Владислава Игнатьева лишило коллектив стройности в обороне, а травмы Антона Миранчука и Жоау Мариу — резкости в атаке. Кроме того, не спасал и Антон Коченков, появившийся в основе вместо получившего повреждение Гилерме.

В период с 63-й по 78-ю минуту на шансах красно-зелёных на камбэк был поставлен крест. Сначала Евгений Луценко переиграл в верховой борьбе Ведрана Чорлуку, а затем отметился изящным обводящим ударом из пределов штрафной площади. К этому моменту гости уже находились в меньшинстве. Мацей Рыбус схлопотал две жёлтые карточки за восемь минут и отправился в подтрибунное помещение.

После этого «Локомотив» перестал играть, а гол Горана Чаушича окончательно деморализовал подопечных Юрия Сёмина. За семь минут до окончания основного времени серб оказался расторопнее всех в штрафной и в четвёртый раз огорчил Коченкова.

«Локомотив» потерпел второе поражение подряд и отстал от «Зенита» на 11 очков. Железнодорожники не только серьёзно осложнили себе задачу по борьбе за чемпионство, но также лишились статуса фаворита в сражении за вторую строчку. Так, уже к концу тура они могут опуститься на пятую строчку, пропустив вперёд «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».