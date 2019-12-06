Часть фанатов «Арсенала» и «Локомотива» покинули трибуны после 30-й минуты матча

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Часть болельщиков тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» покинули трибуны после 30-й минуты матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Часть фанатов «Арсенала» и «Локомотива» покинули трибуны после 30-й минуты матча
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Основная часть болельщиков красно-зелёных, а также множество поклонников хозяев покинули стадион. 

До этого появилась информация, что фанаты команд собираются поддержать акцию протеста болельщиков «Спартака». 

Напомним, что объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Тогда было задержано порядка ста болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста болельщиков «Спартака».

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