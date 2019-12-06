Фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста болельщиков «Спартака»

Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона» заявило о намерении покинуть трибуны стадиона на 40-й минуте матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» в рамках протестной акции.

«Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на чемпионат мира или чемпионат Европы, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче в любом городе России», — говорится в заявлении «Ландскроны» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что таким образом болельщики сине-бело-голубых выражают свою солидарность с фанатами, которые столкнулись с данной проблемой. При этом в тексте указано, что «Ландскрона» не откажется от поддержки команды, пока будет на трибунах.

Напомним, что объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Тогда были задержаны порядка ста болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 6 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов обратился к болельщикам в связи с заявлением «Фратрии».