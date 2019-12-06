Тихонов обратился к болельщикам в связи с заявлением «Фратрии»

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выступил с обращением к болельщикам в связи с заявлением объединения фанатов красно-белых «Фратрия».
Тихонов обратился к болельщикам в связи с заявлением «Фратрии»
  • РИА Новости

«Меня как человека, отдавшего футболу большую часть своей жизни, конечно же, беспокоит то, что происходит на трибунах. Я считаю, что у всего должны быть свои правила: как на поле для игроков, так и на стадионе для болельщиков», — сказал Тихонов в интервью RT.

По его мнению, футболисты и зрители являются единой частью одного процесса и все вместе должны придерживаться одних правил.

«Например, люди, когда приходят в театр или оперу и смотрят за игрой актёров, придерживаются определённых правил поведения. Но это не значит, что они не поддерживают и не чувствуют тех, кто на сцене. Так же и с футболом. Мне очень хочется, чтобы российский футбол и все его участники создавали атмосферу праздника для города, области, страны. Футбол уникален — он может объединять, казалось бы, необъединяемое — разный пол, возраст, цвет кожи, профессии, вероисповедание. Сейчас у людей не так много поводов объединяться в радости. Давайте чаще думать об этом на стадионах», — добавил Тихонов.

Ранее сообщалось, что «Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура.

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