«Это всего лишь реакция»: эксперты оценили слова Дзюбы после матча «Зенит» — «Спартак»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался давать полноценный комментарий после игры со «Спартаком», но в то же время грубо высказался в адрес болельщиков московской команды. Футболист ответил на оскорбительные кричалки, которые доносились с трибун гостей и звучали уже не в первый раз. Мнения футбольных экспертов о том, какого наказания заслуживает форвард, разошлись.

Сказал как отрезал

После воскресной встречи со «Спартаком» нападающий «Зенита» Артём Дзюба ответил на оскорбления болельщиков московской команды в свой адрес.

«Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать. Кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает. Но это я не всем, а сектантам и фашистам», — бросил футболист в ответ на просьбу дать комментарий для прессы.

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин признал, что ход мыслей Дзюбы понимает, но его поведение все же осуждает.

«Однозначного ответа тут нет. В принципе, понятно, какими категориями мыслит Дзюба, понятно, что он сейчас испытывает психологическое давление. Впрочем, я надеюсь, что это психологическое давление будет самым серьёзным испытанием в его жизни. Также понятно, что это всего лишь реакция, и кому-то так реагировать непозволительно, но футболисты, как известно, позволяют себе чуть больше», — отметил он в интервью RT.

Игонин напомнил и о том, что встрече «Зенита» и «Спартака» на этот раз сопутствовали и другие неприятные эпизоды: в частности, задержание местной полицией нескольких болельщиков красно-белых. Однако экс-футболист считает, что о скандале тут речь не идёт.

«Скандальная ли это ситуация? Надо разобраться, насколько она скандальная. Если говорить о задержании болельщиков в Санкт-Петербурге, то там имело место административное правонарушение. И те, кто его совершил, заплатили штраф в 500 рублей за то, что вели себя вызывающе в общественном месте. Речь могла идти и о баскетбольных фанатах — футбол и великий Дзюба тут ни при чём. На мой взгляд, то, что у нас выявляют нарушителей с помощью камер видеонаблюдения, — это хорошо. Это шаг к цивилизации», — добавил Игонин.

Также бывший футболист «Зенита» отметил, что Артёма за его слова следует оштрафовать.

«Если говорить о поведении футболиста в микст-зоне, то это тонкий момент. Если Дзюба действительно нарушил регламент, то его должны оштрафовать. Это будет справедливо, да и не думаю, что штраф Дзюбу сильно расстроит», — отметил он.

Возмутило поведение капитана сборной России и известного футбольного тренера и эксперта Рината Билялетдинова.

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«Слово «фашисты», сказанное футболистом, — это очень серьёзно. Мне даже сложно комментировать произошедшее. Это не просто так бросить фразу, это значит вспомнить одно из самых низменных явлений, особенно для нашей страны. Это оскорбление, пусть даже и в ответ на провокацию. Очень жаль, что Дзюбу так достали, что он не сдержался, ведь сегодня он как футболист — пример для многих», — рассказал Билялетдинов.

Тренер тоже списывает слова форварда на эмоции и несдержанность и также считает, что Российская Премьер-лига должна отреагировать на поведение игрока. Однако санкций, по его мнению, заслуживает не только Дзюба.

«Понять и простить тут не получится, потому что прозвучали очень некрасивые слова, притом с обеих сторон — и от Дзюбы, и от болельщиков. И наказание заслуживает как он, так и провокаторы. Потому что игрока, как сейчас принято говорить, «прессуют», и меры должны быть приняты не только в отношении Дзюбы, но и в отношении тех, кто к такой реакции его подтолкнул», — отметил эксперт.

И всё же речь идёт лишь о грубой фразе, а значит, и наказание не должно быть слишком суровым. Такого мнения придерживается другой футбольный тренер — наставник юношеской сборной России Дмитрий Хомуха.

«Насколько я понимаю, инцидент будет разбирать Комитет по этике РФС. На мой взгляд, тут не нужны штрафы, наверняка Дзюба уже и сам понял, что был не прав. Его вызовут на заседание, напомнят, что он находится в информационном поле и что болельщики — это те люди, для которых и выходят на поле футболисты. А Дзюбе в ответ не мешало бы принести извинения, сделать соответствующее заявление и объяснить всем, что он просто не сдержался. Думаю, на этом конфликт будет исчерпан».