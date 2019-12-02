Билялетдинов считает, что в РПЛ должны отреагировать на слова Дзюбы о фанатах «Спартака»

Известный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который назвал фашистами фанатов московского «Спартака» после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слово «фашисты» в комментарии футболиста — это серьёзно. Мне даже сложно это комментировать. Это не просто так бросить слово, это вспомнить про одно из самых низменных явлений, особенно для нашей страны. Это оскорбление, даже в ответ на провокацию», — сказал эксперт в интервью RT.

Он отметил, что ему очень жаль, что Дзюба не смог сдержаться в своих высказываниях, так как он является примером для многих.

«Конечно, я списываю его слова на несдержанность, но лига должна на это отреагировать. Понять и простить тут не получится, потому что прозвучали очень некрасивые слова, притом с обеих сторон — и от Дзюбы, и от болельщиков. И наказания заслуживает как он, так и провокаторы. Игрока, как сейчас принято говорить, прессуют, и меры должны быть приняты не только в отношении Дзюбы, но и в отношении тех, кто к такой реакции его подтолкнул», — добавил Билялетдинов.

Ранее экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин заявил, что Дзюбу должны оштрафовать, если он нарушил регламент.