Игонин: Дзюбу должны оштрафовать, если он нарушил регламент
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«Однозначного ответа тут нет. В принципе, понятно, какими категориями мыслит Дзюба, понятно, что он сейчас испытывает психологическое давление. Впрочем, я надеюсь, что это будет самым серьёзным испытанием в его жизни. Также понятно, что это всего лишь реакция, и кому-то так реагировать непозволительно, но футболисты, как известно, позволяют себе чуть больше», — сказал эксперт в интервью RT.
По его мнению, данная ситуация никак не повлияет на футбол в целом, а по поводу скандальности инцидента, как он считает, необходимо разбираться.
«Если Дзюба действительно нарушил регламент, то его должны оштрафовать. Это будет справедливо, и не думаю, что штраф Дзюбу сильно расстроит», — добавил Игонин.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что слова Дзюбы о фанатах «Спартака» должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС.