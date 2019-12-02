Игонин: Дзюбу должны оштрафовать, если он нарушил регламент

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос, стоит ли наказать нападающего команды Артёма Дзюбу за его слова в адрес болельщиков московского «Спартака» после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Однозначного ответа тут нет. В принципе, понятно, какими категориями мыслит Дзюба, понятно, что он сейчас испытывает психологическое давление. Впрочем, я надеюсь, что это будет самым серьёзным испытанием в его жизни. Также понятно, что это всего лишь реакция, и кому-то так реагировать непозволительно, но футболисты, как известно, позволяют себе чуть больше», — сказал эксперт в интервью RT.

По его мнению, данная ситуация никак не повлияет на футбол в целом, а по поводу скандальности инцидента, как он считает, необходимо разбираться.

«Если Дзюба действительно нарушил регламент, то его должны оштрафовать. Это будет справедливо, и не думаю, что штраф Дзюбу сильно расстроит», — добавил Игонин.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что слова Дзюбы о фанатах «Спартака» должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС.