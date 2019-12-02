Колосков заявил, что слова Дзюбы о фанатах «Спартака» должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявления форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес фанатов «Спартака».

«Слова Дзюбы о фашистах — явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пускай даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя, особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осуждают. Не знаю, будет ли рассматриваться этот инцидент в комитете РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет с этим разобрался. Каким бы ты ни был великим в кавычках, такое говорить нельзя», — цитирует Колоскова Sport24.

После матча 18-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:0) Дзюба назвал оскорблявших его фанатов гостей «фашистами».

Ранее в УЕФА прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге.