Колосков заявил, что слова Дзюбы о фанатах «Спартака» должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявления форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес фанатов «Спартака».
Колосков заявил, что слова Дзюбы о фанатах «Спартака» должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Слова Дзюбы о фашистах — явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пускай даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя, особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осуждают. Не знаю, будет ли рассматриваться этот инцидент в комитете РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет с этим разобрался. Каким бы ты ни был великим в кавычках, такое говорить нельзя», — цитирует Колоскова Sport24.

После матча 18-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:0) Дзюба назвал оскорблявших его фанатов гостей «фашистами».

Ранее в УЕФА прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить