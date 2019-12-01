«Мы живём в эпоху хейтеров»: почему брань болельщиков может выйти на первый план в матче «Зенит» — «Спартак»

Болельщики «Спартака» должны вспомнить, что раньше их считали самыми порядочными и интеллигентными. Такое мнение перед матчем 18-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге выразил заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. По словам специалиста, есть допустимые рамки, которые нельзя переходить, находясь на трибунах. Его коллега Валерий Непомнящий призвал клубы работать с фанатами, чтобы ситуация с оскорблениями Артёма Дзюбы с трибун стадионов не повторилась, а Владислав Радимов и Эдгард Запашный напомнили, что футбольные матчи посещают женщины и дети.

«Пусть кто-то лает, вякает. Впереди война»

Одним из самых обсуждаемых явлений в российском футболе становятся оскорбления игроков фанатами. Нецензурная брань в адрес Артёма Дзюбы в последние две недели звучала на стадионах дважды, и в ближайшее время эта история может получить неприятное продолжение. Велика вероятность того, что во время матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» — нынешним и бывшим клубами форварда — болельщики вновь примутся за старое.

Проявления вражды по отношению к форварду неожиданно для многих начались во время гостевой игры сборной против команды Сан-Марино. Некоторые фанаты принялись в едином порыве оскорблять Дзюбу, и их непристойные кричалки оказались в телеэфире. Раньше нападающему, как и многим другим футболистам, на клубном уровне переходившим в стан непримиримых врагов, приходилось слышать мат в свой адрес, но в национальной команде с ним это произошло впервые.

Эти события только подлили масла в огонь — после матча капитан национальной команды, в отличие от других игроков сборной, не стал подходить к болельщикам, отказался от комментариев и отписался в Instagram от аккаунта команды и ряда футболистов. За него активно вступились в Российском футбольном союзе (РФС) и пообещали наказать фанатов, но эффект получился противоположным.

Болельщики «Спартака» во время матча чемпионата России с «Уралом» вновь вспомнили о Дзюбе и «посвятили» ему свои нецензурные заряды. За это бывший клуб нападающего был оштрафован на максимально возможную сумму — 100 тыс. рублей, но не понёс более сурового наказания — закрытия гостевой трибуны на один матч, которым как раз стала бы встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

В конце ноября Дзюба принял участие в матче Лиги чемпионов с «Лионом» и принёс победу своей команде, после чего прервал обет молчания. Но его комментарии, данные пресс-службе «Зенита», теперь могут ещё сильнее раззадорить фанатов, которые приедут из Москвы на воскресный матч.

«У меня была непростая неделя? Не понимаю, о чём вы. Не знаю, откуда это всё берётся. Я просто радуюсь, пусть кто-то лает, вякает — я спокойно делаю своё дело. Буду отвечать на поле. Заметьте, я нигде не комментирую. Кто-то там всё раздувает, а все всему верят. Кто-то там чего-то... Я не собираюсь к каждому ходить, что-то доказывать и объяснять. Сейчас нужно думать о «Спартаке», конечно. Сегодня я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, а послезавтра начну размышлять и готовиться к матчу. В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить», — сказал Дзюба.

Центральный матч 18-го тура также может быть омрачён оскорбительным поведением болельщиков, а то и более печальными событиями, ведь за своего игрока могут вступиться уже фанаты «Зенита», и тогда массовых беспорядков на трибунах «Газпром Арены» или на подходе к ним будет не избежать. Эти события, однако, явно затмят собой происходящее на футбольном поле, и тогда РФС, возможно, задумается о принятии более серьёзных мер, чтобы в корне исправить ситуацию.

«В последние годы мата стало ощутимо меньше»

Комментируя конфликт болельщиков с Дзюбой, бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в беседе с RT вспомнил, как подобным обструкциям подвергалась его жена Татьяна Буланова, и выразил мнение, что нападающего новый всплеск негатива только раззадорит.

«Раньше во время матча со «Спартаком» в Москве весь стадион хором оскорблял мою жену Татьяну Буланову. Тогда я подошёл к Егору Титову и сказал, что просто уйду с поля, если это не прекратится. Конечно, было неприятно. Тут свои эмоции контролировать тяжело. Поэтому Дзюбу я прекрасно могу понять. Вполне возможно, что Артёму это пойдёт только на руку. Но думаю, любому человеку будет неприятно, если в его адрес начнут скандировать такие вещи. Дзюба — тоже человек. Один раз что-то крикнули в твой адрес, второй... Вечно терпеть невозможно», — отметил Радимов.

Главный тренер клуба «Зенит-2» добавил, что сейчас обстановка на российских стадионах стала лучше, но, чтобы полностью исправить ситуацию, потребуется принять решительные меры.

«В последние годы мата стало ощутимо меньше. Ещё десять лет назад проблема стояла гораздо острее. Ни один матч в России не обходился без нецензурных кричалок со стороны фанатов. Сейчас этого стало намного меньше, да и новые красавцы-стадионы просто не располагают к тому, чтобы на них неслась нецензурная брань. Мне кажется, это уже просто моветон», — заявил Радимов.

«Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимо принимать строгие меры. Вспомните, как в своё время боролись с противоправным поведением фанатов в Англии. Тогда всю страну просто отлучили от еврокубков на пять лет, после чего ситуация пошла на лад. Всё-таки нельзя забывать, что на футбол приходят дети и женщины. Зачем им это слушать?» — добавил специалист.

В свою очередь, бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что заново поднятая проблема мата преувеличена.

«Ничего страшного не произошло, скандирование на трибунах — событие, к сожалению, регулярное. Можно сказать, это часть футбольной жизни. На каких-то матчах, например на московском дерби или на встречах «Зенита» и «Спартака», это будет происходить всегда. Болельщики имеют право высказывать своё мнение, но смотря в какой форме. Я за свою карьеру столько услышал, хотя мне ещё повезло — в мой адрес не много кричали. Но я видел ребят, на которых многое обрушивалось. Ничего страшного в этом нет. И тем и другим надо относиться к этому поспокойнее, как и СМИ, которые раздувают очень сильно. Сейчас ведь кто больше кричит и орёт, тот становится популярнее. Ну крикнули, мне бы тоже было неприятно. В РПЛ не должны применять санкции к клубам за такое, ведь это происходит везде, и тогда можно просто закрыть всем рты скотчем», — заявил Мостовой.

«Галицкий смог искоренить мат на трибунах путём поощрений, а не наказаний»

Известный тренер Гаджи Гаджиев призвал ориентироваться на опыт «Краснодара» в плане работы с болельщиками, чтобы пресекать негативные явления на трибунах. Специалист также обратился к фанатам «Спартака» и посоветовал им вспомнить о своей истории, о множестве деятелей культуры, переживавших за клуб.

«Сергею Галицкому удалось искоренить мат на трибунах своего стадиона. Причём не путём наказаний, а путём поощрений. Он по-настоящему служит футболу, живёт игрой и каждый день, каждый час занимается своим большим хозяйством. Мы видим образец, которому стоит подражать. Да, ему было проще, так как у команды не было таких традиций. Конечно, управлять этим процессом в клубе с такой историей, как у «Спартака», гораздо сложнее. Хотя мы помним, что традиционно болельщики красно-белых были одними из самых интеллигентных. Помню времена, когда за москвичей болело большое количество заслуженных, народных артистов, когда на их трибунах было много детей и женщин. А сейчас на трибунах стоит дикий мат», — напомнил Гаджиев.

При этом специалист не нашёл объяснения тому, почему фанаты начали оскорблять Дзюбу именно на матче сборных, ведь в национальной команде должно быть принято поддерживать всех футболистов.

«Есть допустимые пределы. Когда ситуация выходит за эти рамки, тогда это вызывает такой резонанс. Наверное, фанаты обижены на то, что Дзюба не в «Спартаке». Почему именно сейчас это началось? Попался «удачный» момент в игре сборной, когда кто-то не забил, кто-то не подошёл к трибунам после матча. Но надо понимать, что речь идёт о национальной команде, другой у нас нет, поэтому её надо поддерживать. Кстати, этим мы отличаемся от других стран. Поэтому истинные причины мне непонятны. Это несерьёзно. Футболист, который уходит с поля, находится под впечатлением от встречи, в которой, возможно, что-то не получилось», — сказал Гаджиев.

По мнению другого заслуженного тренера Валерия Непомнящего, произошедшее с Дзюбой могло стать намеренной провокацией, хотя он и затруднился сказать, в чём была её необходимость.

«Мне кажется, речь идёт о чьём-то заказе, желании спровоцировать. Не скажу, кому, но кому-то это нужно. Возможно, когда-то Артём позволял себе неосторожные высказывания в адрес фанатов, хотя обычно он отделяет адекватных от неадекватных. Ведь он спартаковец по духу, у него хорошие отношения со многими статусными болельщиками красно-белых. Не думаю, что его это сильно расстроит. Дзюба привык к тому, что ему постоянно что-то надо доказывать, к тому, что против него всегда кто-то выступает. Понятно, что речь идёт о небольшой кучке болельщиков, а не обо всех фанатах «Спартака». Да, история неприятная, но я верю, что у Артёма хватит сил на то, чтобы справиться», — считает Непомнящий.

Специалист согласился с Мостовым в том, что логичнее было бы проще относиться к возникшей ситуации, иначе придётся применять к болельщикам всё более и более серьёзные санкции.

«Матч «Зенит» — «Спартак» покажет, насколько реальна проблема ненормативной лексики на трибунах. Мне кажется, что ничего серьёзного нет. В противном случае пришлось бы наказывать клубы, закрывать трибуны и так далее. В соответствии с регламентом, клуб обязан проводить работу с болельщиками, так как он несёт ответственность за их поведение. В противном случае следуют санкции, так как любой выкрик вносится в рапорт матча», — отметил специалист.

«Никогда не допущу оскорбления в сторону своей команды или тренера»

Известный дрессировщик и поклонник футбола Эдгард Запашный призвал футбольных болельщиков брать пример с хоккейных — в этом виде спорта, по его мнению, невозможно представить массовые оскорбления игроков на матчах сборных.

«Я крайне негативно отношусь к тому, когда какие-то болельщики на стадионе скандируют оскорбительные выражения в присутствии большого количества людей. Я отец троих детей и не хочу, чтобы они слышали и видели то, что иногда происходит на трибунах. Это неприемлемо, и мне бы не хотелось, чтобы мат становился неотъемлемой частью нашего футбола и атмосферы на стадионе. В последнее время некоторые несут слишком много негатива, приходят на арену отнюдь не смотреть футбол и способны отпугнуть от него сотни других людей. Нужно с уважением относиться к тем, кто пришёл на стадион впервые или ходит на него событийно. Можно взять позитивный пример другого популярного в России спорта — хоккея. Я не раз был на чемпионатах мира, когда наша сборная и выигрывала, и проигрывала. Хоккейные болельщики всегда поддерживают свою команду, даже несмотря на обидные поражения», — напомнил артист.

В свою очередь, пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский также выразил мнение о сложившейся за последнее время ситуации на трибунах.

«Очень плохо отношусь к ситуациям, когда болельщики массово оскорбляют кого-то из участников матча, как и ко всем оскорблениям. К сожалению, сейчас мы живём в эпоху хейтеров. Будучи публичным человеком, я знаю, что это такое. Стоит понимать, что есть люди, которые своими поступками, своим творчеством притягивают к себе хейтеров. Их цель — раздуть максимальный скандал», — признался Грушевский.

Артист добавил, что и сам может во время игры не удержаться и сказать вслух неприличное слово, но это происходит ненамеренно, обезличенно и на эмоциях, связанных с переживаниями за любимую команду.

«Я плохо отношусь к нецензурной брани на стадионах, но, честно говоря, в моменты, когда эмоции зашкаливают, могу себе позволить матерное определение в адрес судьи. Однако никогда такого не допущу в сторону своей команды или тренера. Потом жалею о своей несдержанности. Конечно, можно мечтать о том, что футбол станет территорией без мата, но думаю, это будет нескоро», — добавил Грушевский.