Победы над «Бенфикой» может не хватить: что должно произойти для выхода «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов

«Зенит» может не пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, даже если обыграет «Бенфику» в последнем туре группового этапа. Российский клуб не поднимется выше третьего места, если «Лейпциг» уступит на своём поле «Лиону». Путёвки в 1/8 финала Лиги чемпионов тогда достанутся немцам и французам. При каких условиях команда Сергея Семака вообще завершит выступления в еврокубках и насколько запутанные ситуации в других группах — в материале RT.

«Зенит» в зависимости от честности немцев

Пятый тур окончательно запутал ситуацию в группе G, в которой играет «Зенит». Хотя подопечные Сергея Семака одержали победу над «Лионом» со счётом 2:0 и поднялись на второе место, уверенности в своём будущем у них пока нет. Петербуржцы могут продолжить выступление в Лиге чемпионов, опуститься в Лигу Европы или вовсе покинуть еврокубки до следующего сезона.

Такая путаница произошла из-за гола Эмиля Форсберга на 96-й минуте, который принёс «Лейпцигу» ничью в матче с «Бенфикой» и помог пробиться в плей-офф. Немцы заодно оторвались от «Зенита» и «Лиона» на три очка. В последнем туре обе команды могут отыграть это отставание, если одержат победы, но россиян такой результат не устроит, так как они вновь опустятся на третье место.

Дело в том, что, если «Лион» обыграет у себя дома «Лейпциг», а «Зенит» на выезде справится с «Бенфикой», то у трёх команд будет по 10 очков. Делить места им придётся по дополнительным критериям, главный из которых — набранные в личных встречах очки. У французов их будет семь, у немцев шесть, а у россиян лишь четыре. С тремя победами и одной ничьей «Зенит» может оказаться в Лиге Европы, если «Лейпциг» сыграет в поддавки с «Лионом».

Только ничья или победа немцев оставляют подопечным Семака шансы на успех. Если «Лейпциг» и «Лион» поделят очки, то «Зениту» даже необязательно обыгрывать «Бенфику» — ничьей тоже будет достаточно, чтобы по личным встречам обойти «Лион». Даже проигрыш португальцам не будет смертельным, если немецкий клуб одержит победу. Тогда снова три команды наберут одинаковое количество очков, и тут уже в самой выгодной позиции окажется «Зенит», а «Бенфика» отправится в Лигу Европы.

И всё-таки проигрывать «Зениту» не стоит. Ничья между «Лионом» и «Лейпцигом» подарит «Бенфике» шанс на третье место, если у себя дома она выиграет с нужным счётом — 2:0 или с разницей в три мяча. Российский клуб в таком случае опустится на последнее место с семью очками. А ведь в 2013 году для выхода в плей-офф Лиги чемпионов ему хватало и шести.

Опасный путь «Ливерпуля»

Такой же подсчёт очков между тремя командами может оказаться нужным и в группе E. «Ливерпуль», «Наполи» и «Зальцбург» могут набрать по десять баллов, если итальянцы сыграют вничью с давно вылетевшим из еврокубков «Генком», а австрийцы на своём поле обыграют действующих победителей Лиги чемпионов.

«Наполи» за свою судьбу может быть спокоен. Хотя он и отстаёт на одно очко от «Ливерпуля», ничьей будет достаточно, чтобы даже в такой ситуации попасть в плей-офф более престижного турнира благодаря личным встречам. А «Зальцбург» и «Ливерпуль» будут всё равно иметь одинаковое количество очков. Тогда придётся подсчитывать разницу забитых и пропущенных мячей, и она в любом случае окажется в пользу австрийцев.

«Ливерпулю» для защиты титула нужно либо набрать хотя бы очко в Вене либо надеяться на победу немотивированного «Генка» над «Наполи». «Зальцбургу» же остаётся только побеждать, иначе в Лигу Европы отправится именно он.

Надежды «Челси» на «Валенсию»

До сих пор не разыграно ни одной путёвки и в группе H. Только «Лилль» может быть уверен в своём вылете из еврокубков, а «Аяксу», «Валенсии» и «Челси» ещё нужно будет завершить начатый ими спор.

В наиболее удачной позиции находятся амстердамцы. У них десять очков, а у других двух команд — по восемь. В плей-офф Лиги чемпионов они смогут пробиться, если сыграют дома вничью с «Валенсией». Тогда «Челси», закрывающий групповой этап матчем с «Лиллем», сможет в худшем случае подвинуть голландцев на второе место.

«Валенсии» для попадания в Лигу чемпионов необходимо набрать хотя бы столько же очков, сколько «Челси» в последнем матче. По личным встречам испанцы опережают подопечных Фрэнка Лэмпарда. «Челси» же надо либо сыграть лучше своего заочного соперника, либо побеждать одновременно с «Валенсией», и тогда в Лигу Европы отправится «Аякс», несмотря на свои нынешние десять заработанных очков.

«Манчестер Сити», «Ювентус» и «Барселона» в наблюдателях

В ещё трёх группах уже известно точно, кто займёт первое место и не только пробьётся в плей-офф Лиги чемпионов, но и будет иметь посев при жеребьёвке. В квартете C это «Манчестер Сити». В последнем туре англичане играют с «Загребом» и могут помочь ему обогнать донецкий «Шахтёр» в споре за второе место. Впрочем, такая помощь хорватам может всё равно не понадобиться, если украинцы обыграют в Харькове «Аталанту». Итальянцы тоже не потеряли всех шансов — победа над «Шахтёром» и потерянные очки «Загреба» помогут им попасть в плей-офф в свой дебютный сезон в Лиге чемпионов.

Бавария ✅

Барселона ✅

Лейпциг ✅

Ман Сити ✅

ПСЖ ✅

Реал ✅

Тоттенхэм ✅

Ювентус ✅



Кто составит им компанию в плей-офф? 🤔



Расклады перед 6-м туром ➡️ https://t.co/cHoudWrzlg#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/qIlBJH1wek — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 28, 2019

В группе D позади «Ювентуса» за вторую путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов борются «Атлетико» и «Байер». Испанцы впереди на одно очко и имеют преимущество по личным встречам, так что немцам нужно только побеждать туринцев в последнем туре, чтобы избежать Лиги Европы. «Атлетико» может довольствоваться ничьей с «Локомотивом», но для пущей уверенности тоже должен побеждать, ведь ещё неизвестно, каким составом приедет немотивированный «Ювентус» в Леверкузен.

В группе F «Барселона» всего на четыре очка опережает «Интер» и «Боруссию», но для досрочного выхода в плей-офф этого ей достаточно. Миланцам и дортмундцам ещё предстоит определить, кто пойдёт вслед за каталонцами. В шестом туре они не будут встречаться друг с другом, так что возможны разные варианты. Пока небольшим преимуществом по личным встречам владеет «Интер». Ему достаточно сыграть с «Барселоной» не хуже, чем «Боруссии» со «Славией», чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Без интриг в двух группах

В двух группах все путёвки в Лигу чемпионов уже разыграны, и там остаётся узнать только, кто займёт третье место и продолжит борьбу в менее статусном еврокубке.

В квартете A произошло по итогам пяти туров всё так, как и предполагали болельщики, — «Реал» и ПСЖ досрочно вышли в плей-офф. Правда, небольшим сюрпризом стало то, что мадридцы заняли второе место и им придётся быть несеяной командой при жеребьёвке в плей-офф. Французский клуб же сможет получить чуть более простого соперника в 1/8 финала. Третье место занимает «Брюгге», а одно очко ему проигрывает «Галатасарай». Турецкому клубу надо побеждать в последнем туре ПСЖ на выезде и надеяться, что «Реал» не уступит бельгийцам. Только так «Брюгге» останется без еврокубков.

Такая же ситуация сложилась в группе B. «Бавария» и «Тоттенхэм» могут спокойно играть друг с другом в последнем туре. Даже местами они поменяться не смогут при любом исходе — немцы останутся первыми, а прошлогодние финалисты вторыми. А вот «Олимпиакос» и «Црвена Звезда» будут в Пирее бороться за Лигу Европы. Грекам нужна только победа, чтобы подняться на третье место.