Спасение ПСЖ в Мадриде, волевая победа «Тоттенхэма» и покер Левандовски за 14 минут: обзор игрового дня Лиги чемпионов

Лондонский «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью одержал волевую победу в матче с «Олимпиакосом» и квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов. Не менее яркое спасение осуществил «Пари Сен-Жермен», который в концовке ушёл от поражения в выездной встрече с «Реалом». Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в игре с «Црвеной Звездой» оформил покер за 14 минут и установил новый рекорд турнира.

Невероятные концовки от ПСЖ и «Брюгге»

Пожалуй, в главном матче игрового дня «Реал» принимал ПСЖ и намеревался не только взять реванш за крупное поражение в первом очном матче (0:3), но и нанести сопернику первое поражение в текущем сезоне Лиги чемпионов.

И подопечные Зинедина Зидана были к этому невероятно близки. Уже на 17-й минуте Карим Бензема вывел хозяев вперёд, успешно сыграв на добивании после отскока от штанги. Этот мяч стал первым пропущенным парижанами в главном еврокубке.

Правда, в конце первого тайма у ПСЖ была отличная возможность оставить соперника в меньшинстве. Тибо Куртуа в подкате сыграл против Мауро Икарди за пределами штрафной и сбил того с ног, а судья Артур Соареш Диаш показал вратарю красную карточку. Однако после просмотра VAR португалец не только отменил удаление, но и постановил, что нарушения правил не было из-за офсайда.

Во втором тайме «Реал» продолжал в целом владеть преимуществом. Единственной неприятностью до провальной концовки стала травма Эдена Азара, которого пришлось экстренно менять. Но вскоре Бензема оформил дубль и казалось, что мадридцы могут начинать праздновать победу.

Однако гости не думали сдаваться и выдали невероятный финиш. Во-первых, коллективу Томаса Тухеля удалось быстро сократить отставание в счёте. Куртуа с Рафаэлем Вараном не разобрались, кому забирать мяч, а Килиан Мбаппе подкараулил ошибку и отправил снаряд в створ. А спустя всего две минуты парижане уже сравняли счёт усилиями Юлиана Дракслера. В компенсированное арбитром время принести победу «Реалу» мог Гарет Бэйл, но мяч после его удара попал в штангу.

Впрочем, ничья не помешала мадридцам выйти в плей-офф ЛЧ вслед за ПСЖ. Это стало понятно после того, как «Галатасарай» и «Брюгге» тоже сыграли вничью. Турецкая команда открыла счёт уже на 11-й минуте и была невероятно близка к победе, но упустила её перед самым финальным свистком.

Крепин Дьятта неожиданно решился на дальний удар после розыгрыша стандарта и попал точно в угол. Футболисты гостей отпраздновали успех столь бурно, что остались вдевятером. Вторую жёлтую карточку получил сам автор гола, снявший футболку, и отдавший ему результативную передачу Клинтон Мата. Он в прыжке сломал угловой флажок. Впрочем, понять эмоции футболистов «Брюгге» можно, ведь, набрав очко в Турции, они практически гарантировали себе третье место и переход в Лигу Европы. Если «Галатасарай» в последнем туре не обыграет ПСЖ, выше окажется именно бельгийский коллектив.

Помощь Моуринью от бол-боя и разгромное поражение «Црвены Звезды»

Помимо «Реала», путёвку в групповой этап ЛЧ завоевал лондонский «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью. Причём португалец стал первым тренером в истории, который выступил на данной стадии главного еврокубка с тремя разными английскими командами.

Поначалу дела лондонцев шли максимально плохо. Уже к 19-й минуте гости отличились дважды. Но хозяева рук не опустили и ещё до перерыва сумели сократить отставание в счёте.

А в самом начале второго тайма «Тоттенхэм» отыгрался. Любопытно, что помощь команде в данной ситуации оказал бол-бой, который моментально вернул мяч подопечным Моуринью, а те организовали быструю результативную атаку. Тренер был настолько доволен действиями юноши, что лично поблагодарил его и обнял.

А его новая команда, поймав кураж, своего уже не упустила, отличившись ещё дважды. Дубль удалось оформить Гарри Кейну. Попутно британец достиг уникального результата. На то, чтобы забить первые 20 мячей в ЛЧ, ему понадобилось всего 24 матча. Прежнее достижение принадлежало Алессандро Дель Пьеро, который отличился в 20-й раз в 26-й игре в главном еврокубке.

Но куда значимее оказались голевые свершения Роберта Левандовски. В параллельном матче группы B «Бавария» на выезде не оставила ни малейших шансов «Црвене Звезде» — 6:0, а поляк отличился четырежды. Причём на то, чтобы оформить покер, у форварда ушло всего 14 минут. И это также новый рекорд ЛЧ.

Свои голевые свершения футболист начал сразу после перерыва, реализовав пенальти, а затем ещё трижды огорчил вратаря соперника, после чего покинул поле. Примечательно, что в нынешнем сезоне на счету Левандовски значатся уже 27 голов в 19 матчах в составе «Баварии» во всех турнирах.

Почётная ничья «Шахтёра» и возрождение «Аталанты»

Тем временем «Шахтёр», сражающийся за путёвку в плей-офф в квартете С, добыл почётную ничью в выездном поединке с «Манчестер Сити» — 1:1. «Горнякам» удалось прервать трёхматчевую серию из поражений во встречах с соперником, в которых они пропустили 12 безответных мячей.

На этот раз соперники обменялись голами в середине второго тайма. Хозяев вывел вперёд Илкай Гюндоган, но спустя 13 минут гости организовали контратаку, которую точным ударом в угол завершил Манор Саломон, вышедший на замену за несколько минут до этого.

В концовке ближе к победе были подопечные Хосепа Гвардиолы. В одном из моментов защитник украинской команды даже вынужден был выносить мяч из пустых ворот после удара Давида Сильвы. «Шахтёр» выстоял и добился более чем достойного результата.

К тому же приятные новости для коллектива пришли из Бергамо, где «Аталанта», потерпевшая три поражения в ЛЧ, обыграла загребское «Динамо» и включилась в борьбу за последнюю путёвку в плей-офф. Впрочем, в данной группе всё находится в руках «Шахтёра», который в заключительном туре примет как раз итальянскую команду. «Динамо» же попробует набрать очки в домашнем матче с «Манчестер Сити».

Удивительный штрафной от Дибалы и сломанный Роналду угловой флажок

Наконец, в группе D, в которой выступает «Локомотив», вечером были расставлены абсолютно все точки над «i». Если «Байер» в противостоянии с железнодорожниками обеспечил себе третье место, то «Ювентус» в соперничестве с «Атлетико» — первое.

Причём победу туринцам принёс шикарный удар Пауло Дибалы со штрафного в компенсированное к первому тайму время. Аргентинец со стандарта, назначенного едва ли не на лицевой, умудрился отправить мяч под перекладину. Ян Облак оказался к этому не готов, как и стоявшие в стенке футболисты.

После перерыва «матрасники» пытались спастись, но практически не имели моментов. Скорее Федерико Бернардески мог удвоить преимущество «Юве», но мяч после его удара попал в штангу.

Что касается Криштиану Роналду, вокруг которого последний месяц ходило столько разговоров, то он впервые с 2 ноября провёл на поле весь матч, но запомнился разве что сломанным угловым флажком при попытке оставить мяч в игре да парой неточных ударов.