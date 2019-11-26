Победа ради плей-офф: что ждёт «Локомотив» в матче с «Байером» в Лиге чемпионов

В пятом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов московский «Локомотив» примет на своём поле леверкузенский «Байер». Успех в этом матче обеспечит подопечным Юрия Сёмина участие в плей-офф Лиги Европы и позволит надеяться на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире Старого света. До сих пор главному тренеру немцев Петеру Бошу не удавалось выиграть у российских команд в еврокубках, и очередную попытку прервать неудачную серию он будет осуществлять без ряда ключевых игроков основного состава.

В уходящем году Москве осталось принять всего один матч Лиги чемпионов. Во вторник «Локомотив» примет на «РЖД-Арене» немецкий «Байер» в рамках пятого тура группового этапа. Железнодорожники при этом будут стараться, чтобы встреча не стала для них последней в текущем сезоне ЛЧ. Шансы на это у российской команды сохранились, но условия будут достаточно жёсткими.

Для начала подопечным Юрия Сёмина требуется одержать две победы в оставшихся матчах — если удастся обыграть «Байер», то почивать на лаврах будет некогда — впереди ещё будет выездная игра с «Атлетико». Правда, борьба за путёвку в 1/8 финала действительно будет иметь место только в том случае, если команда Диего Симеоне во вторник не сможет обыграть «Ювентус».

Если же одно из условий не будет выполнено, то «Локомотиву» останется бороться только за Лигу Европы. Победа над леверкузенцами обеспечит железнодорожникам еврокубковую весну, пусть и в турнире рангом ниже, а проигрыш почти наверняка окончательно отправит команду Сёмина на четвёртое место в группе D.

К решающему матчу в Лиге чемпионов «Локомотив» наконец-то познал подзабытый вкус победы. Пока красно-зелёные безуспешно пытались обыграть «Ювентус», у них долго не шли дела и в родном чемпионате. Безвыигрышная серия из трёх матчей РПЛ прервалась лишь в Саранске, где москвичи в минувшие выходные с трудом обыграли «Тамбов» со счётом 3:2.

Ту встречу «Локомотив» отыграл с единственным нападающим в составе — Антонио Эдером. Сейчас так страдать команде не придётся — Рифат Жемалетдинов в строю и сможет составить компанию португальцу, как и вся остальная ответственная за организацию нападения и доведение его до ума группа футболистов в лице Гжегожа Крыховяка и Алексея Миранчука.

Встреча с «Байером» станет ещё одной проверкой на состоятельность слухов о переходе российского полузащитника в «Ювентус». СМИ, в том числе иностранные, наперебой говорят о том, что итальянский гранд готов подписать Миранчука, а тот якобы дал согласие на переход. Сам игрок на пресс-конференции перед матчем предпочёл эту тему не поднимать, лишь отметив, что полностью готов к игре, а плотный график игр для него не является проблемой.

Совсем без проблем с составом железнодорожники не обходятся. Самой свежей потерей стал Ведран Чорлука, попросивший замену в перерыве матча национального чемпионата. Хорватский защитник получил повреждение, но насколько серьёзна его травма, так и остаётся неизвестным. Сёмин не стал распространяться на эту тему подробнее перед матчем с «Байером», лишь отметив, что с составом определится на последней тренировке, а до этого разговоры о здоровье подопечных его не сильно интересуют.

Если у Чорлуки ещё остаётся шанс выйти на поле, и тогда состав «Локомотива» можно будет считать боеспособным, то у «Байера» есть невосполнимые потери. В последнем матче Бундеслиги с «Фрайбургом» леверкузнецы лишились основного правого защитника Митчелла-Элии Вайзера — разрыв связки голеностопного сустава оставил его футбола до конца года.

Также против «Локомотива» во второй раз не сыграют полузащитники Кай Хаверц и Надим Амири — один находится в лазарете, а другой отбывает дисквалификацию. Остаются ещё вопросы к состоянию Юлиана Баумгартлингера — опытный опорник испытывал боли в мышцах в последнее время, но вместе с командой прилетел в Москву.

Также по теме Дебют Моуринью, победа «Манчестер Сити» над «Челси», неудачи Слуцкого и Головина: итоги выходных в европейском футболе Жозе Моуринью отметился победой в своём первом матче в роли главного тренера «Тоттенхэма», а Гарри Кейн вышел на третье место среди...

Для главного тренера «Байера» Петера Боша матч с «Локомотивом» станет не только возможностью спасти лигочемпионскую кампанию, но и будет иметь персональное значение. Ему до сих пор не удавалось обыграть российские команды, хотя возможностей для этого было немало.

Вместе с «Аяксом» он проигрывал в квалификации Лиги чемпионов «Ростову», потерпев однажды поражение со счётом 1:4, а с леверкузенцами уже безуспешно пытался пройти «Краснодар» в Лиге Европы. С «Локомотивом» неудачная серия голландского специалиста продолжилась — в первом матче на своём поле «Байер» проиграл со счётом 1:2, не сумев при этом забить (мяч в ворота Маринато Гилерме влетел от ноги Бенедикта Хёведеса).

Добиться первой победы над российским клубом Бошу и его подопечным будет непросто как минимум из-за суровой погоды. Весь вторник температура в Москве не поднимется выше нуля, а вечером продолжит падать. Впрочем, защитник Джонатан Таа в этом проблемы не видит.

«Мы знаем, какая будет погода. Мы в таких условиях обычно не играем, но поделать ничего не сможем. Будем играть при такой погоде, которая есть. Будем двигаться больше, так что точно не замёрзнем», — сказал он на пресс-конференции.