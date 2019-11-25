Результативные ошибки судей, три пенальти в матче «Динамо» — «Ростов» и чудо-гол Влашича: итоги 17-го тура РПЛ

Московское «Динамо» на своём поле сенсационно обыграло «Ростов» благодаря дублю Максимилиана Филиппа. Встреча запомнилась назначением трёх пенальти в ворота обеих команд, один из которых вызвал серьёзные споры. Также судьи отметились неоднозначными решениями в матчах с участием «Оренбурга» и «Зенита», повлиявшими на их исход. «Локомотив» и «Краснодар» прервали безвыигрышные серии и продолжили погоню за лидером первенства, а красивый гол Николы Влашича помог ЦСКА взять реванш у «Крыльев Советов» за поражение в первом круге.

Дубль Крыховяка и незасчитанный гол Ойеволе

В стартовом матче 17-го тура РПЛ московский «Локомотив» прервал безвыигрышную серию из трёх матчей и продолжил преследование «Зенита». Подопечные Юрия Сёмина пожаловали в Саранск, где в напряжённой встрече взяли верх над «Тамбовом». Примечательно, что, как и в первом круге, противостояние завершилось с минимальной разницей.

Уже к 33-й минуте гости имели комфортное преимущество, а главным действующим лицом был Гжегож Крыховяк. После непродолжительного затишья он вновь взял на себя роль лидера железнодорожников и принялся штамповать голы. С разницей в четыре минуты хавбек сначала отметился красивым дальним ударом, а затем заставил защитника противника Адесойе Ойеволе отправить мяч в собственные ворота. Хозяева не сдались и усилиями Владимира Обухова и Михаила Костюкова восстановили статус-кво, но своё веское слово вновь сказал поляк. Во время розыгрыша углового бывший футболист «Пари Сен-Жермен» остался без присмотра и эффектным ударом принёс гостям три очка.

Тем не менее встреча не обошлась без спорных эпизодов. В последние полчаса хозяева устроили настоящий штурм ворот Маринато Гилерме и преуспели, но гол Ойеволе после розыгрыша штрафного был отменён. Судя по всему, ассистент главного арбитра определил, что Максим Осипенко находился в положении вне игры в момент передачи Владимира Чуперки, что подтверждает повтор. Но дело в том, что судья поднял флаг лишь после того, как игроки хозяев отпраздновали успех, чем серьёзно возмутил представителей «Тамбова».

Судейский скандал и долгожданный успех «Ахмата»

Тема спорного судейства продолжилась и в следующем матче. Так, уже в первом тайме Алексей Еськов принял два неоднозначных решения, в результате которых «Оренбург» оказался в роли догоняющего. Так, с разницей в 14 минут арбитр не поставил пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой в исполнении Уилкера Анхеля, а затем за тот же проступок наказал Тимура Аюпова. Андрес Понсе воспользовался шансом и вывел грозненцев вперёд.

В последние 16 минут коллективы обменялись точными ударами. Если в дебюте Одисе Роше проверил на прочность перекладину, то на этот раз послал мяч точно в сетку. Уже в компенсированное время Жига Шкофлек сократил отставание, но на большее хозяев не хватило. «Ахмат» одержал свою первую победу за полтора месяца. Последний успех коллектива был датирован 5 октября, когда они взяли верх над «Уфой» в 12-м туре.

Возвращение Сутормина и юбилейный гол Дзюбы

Лидер РПЛ приехал в гости к одному из главных аутсайдеров первенства и не без труда взял три очка. Противостояние получилось крайне напряжённым, причиной чего во многом стали сложные погодные условия. На момент матча температура воздуха в Казани составляла порядка -4 ˚С, что сказалось на состоянии газона. Тем не менее это не помешало более восьми тысячам болельщиков собраться на стадионе «Центральный», а одним из главных событий стал приезд в Казань Алексея Сутормина. Летом полузащитник пополнил состав «Рубина», но провёл там всего пару дней и отправился в «Зенит».

Уже на восьмой минуте Сердар Азмун воспользовался передачей Далера Кузяева и записал на свой счёт 11-й балл (6 + 5) за результативность в сезоне. Удержать преимущество гостям не удалось. В середине второго тайма подопечные Романа Шаронова восстановили паритет. Евгений Марков открылся на линии офсайда и легко переправил мяч в сетку.

Но класс «Зенита» всё же взял своё. Один из многочисленных навесов подопечных Сергея Семака дошёл до Артёма Дзюбы, который заставил капитулировать Юрия Дюпина. Стоит отметить, что форвард сборной России также оказался как минимум на грани положения вне игры, что вызвало широкое обсуждение, но линейный судья не отреагировал. Этот гол стал для него десятым в сезоне и помог Артёму сравняться с лидерами в споре бомбардиров. Столько же точных попаданий на счету Эльдора Шомуродова и Александра Соболева.

Спорный пенальти в ворота «Ростова» и дубль Филиппа

Самый насыщенный событиями матч 17-го тура прошёл на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Подопечные Кирилла Новикова сенсационно одолели «Ростов» и продлили удачную серию под руководством нового наставника. Бело-голубые не знают поражений на протяжении полутора месяцев.

Встреча получилась обоюдоострой и изобиловала опасными моментами. Уже в первом тайме коллективы по разу отметились результативными атаками. Сначала Ивелин Попов замкнул прострел Алексея Ионова, а затем Максимилиан Филипп уверенно реализовал 11-метровый. Евгений Чернов грубо ошибся в своей штрафной, ударив по ноге Заурбека Плиева, на что отреагировал судья Василий Казарцев.

Во втором тайме арбитр ещё дважды указал на точку, причём в первом случае его решение вновь стало причиной скандала. На 87-й минуте он назначил пенальти в ворота «Ростова» за фол Матиаса Норманна на Филиппе, который впоследствии сам немец и реализовал. Причём действия норвежца больше подпадали под статью «опасная игра», что карается максимум свободным ударом.

Просмотр эпизода с нарушением Норманна длился более трёх минут, из-за чего команды были вынуждены провести на поле около десяти минут компенсированного времени. На девятой из них Сергей Паршивлюк «срубил» Шомуродова и предоставил гостям шанс отыграться. Ионов пробил не лучшим образом, чем воспользовался Антон Шунин. Помимо трёх очков, гости потеряли полузащитника Александра Глебова, получившего перелом пятой плюсневой кости.

Два месяца «Уфы» без побед и результативность Полоза

Первая ничья в рамках 17-го тура была зафиксирована на стадионе «Нефтяник». «Уфа» и «Сочи» не смогли выявить победителя. Причём обе команды в последний раз побеждали в конце сентября. При этом если хозяева взяли верх над «Спартаком», то гости расправились с «Ахматом».

Несмотря на не самые комфортные условия, коллективы старались демонстрировать атакующий футбол, о чём говорят 29 ударов по воротам. При этом точными оказались лишь два из них. В первом тайме Дмитрий Полоз огорчил Александра Беленова и отличился во второй игре подряд, а за пять минут до конца Андрес Вомбергар зажёг своё имя на табло. Для словенца с аргентинскими корнями этот гол стал первым в РПЛ.

Неудобный соперник «Спартака» и 32 удара по воротам

Ещё один ничейный результат был зафиксирован в Екатеринбурге. После прихода на тренерский мостик Доменико Тедеско красно-белые набрали неплохой ход и выиграли в трёх матчах из пяти, но вновь не смогли одолеть одного из своих самых неудобных соперников. «Спартак» потерял очки и продлил безвыигрышную серию в противостоянии с «Уралом» до семи встреч.

Гости владели инициативой и нанесли на десять ударов по воротам больше (21:11), но так и не смогли конвертировать их в голы. Зелимхан Бакаев вновь действовал очень активно, но ни он, ни вернувшийся в стартовый состав Андре Шюррле не смогли поразить ворота Ярослава Годзюра. При этом одним из самых обсуждаемых моментов стало падение в штрафной «Спартака» Михала Кухарчика, но судья не увидел нарушения правил со стороны Георгия Джикии.

Гол и передача Петрова, травмы Фернандеша и Берга

По насыщенности встреча в Туле могла составить достойную конкуренцию матчу между «Динамо» и «Ростовом». И это несмотря на тот факт, что все три мяча были забиты в первой половине матча. Уже к 25-й минуте «Краснодар» потерял Мануэла Фернандеша из-за травмы, но имел комфортное преимущество. Сергей Петров ассистировал Тони де Вильене, а затем отличился сам, набрав пять результативных баллов за неделю (в игре с Сан-Марино он записал на свой счёт гол и две точные передачи). «Арсенал» смог ответить лишь успешным точным ударом головой в исполнении Евгения Луценко.

«Пушкари» здорово действовали впереди и неоднократно заставляли Матвея Сафонова вступать в игру, но «быки» были ближе к тому, чтобы увеличить разницу в счёте. Иван Игнатьев заработал 11-метровый и сам намеревался его реализовать, но промахнулся. А за несколько минут до этого произошло ещё одно интересное событие. Юрий Газинский впервые в сезоне появился на поле в официальном матче за «Краснодар». Правда, сменил он Маркуса Берга, также получившего повреждение.

Отсутствие Гончаренко на скамейке и чудо-гол Влашича

В заключительном матче тура ЦСКА взял реванш у «Крыльев Советов» за поражение в первом круге. В гостях армейцы уступили с разницей в два мяча, а на «ВЭБ Арене» выиграли с минимальным счётом. Добиться успеха им не помешало даже отсутствие на тренерском мостике Виктора Гончаренко, дисквалифицированного за грубость по отношению к арбитру Станиславу Васильеву. Стоит отметить, что фанаты постарались подбодрить наставника и не только выставили на трибуне его картонную фигуру, но и вывесили баннеры с его известными цитатами.

В целом хозяева смотрелись увереннее, но долго не могли взломать оборону «Крыльев». Отличные шансы имели Константин Кучаев и Арнор Сигурдссон, но Сергей Рыжиков выручал. Армейцы смогли выйти вперёд лишь на 74-й минуте, а автором гола стал Никола Влашич. Хорватский полузащитник исполнил фантастический дальний удар и принёс ЦСКА вторую победу подряд.