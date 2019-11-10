«Миранчуку стоит попробовать себя в Европе»: Бузникин о матче «Локомотив» — «Краснодар»

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» в рамках 16-го тура РПЛ должен получиться равным, победителя в нём предсказать крайне сложно. Об этом в интервью RT заявил руководитель селекционной службы южан и бывший форвард железнодорожников Максим Бузникин. При этом он напомнил, что у красно-зелёных было на один день отдыха больше после еврокубков. Также функционер высказался о возможном трансфере Алексея Миранчука в Европу и рассказал о секрете быстрой адаптации Мануэла Фернандеша.

«Поражение от «Ювентуса» не должно оказать психологическое влияние на «Локомотив»

— Не кажется ли вам, что «Локомотив» можно назвать аутсайдером матча? Ведь команда провела тяжелейшую игру с «Ювентусом», а «скамейки» у Юрия Сёмина практически нет.

— Не согласен. Считаю, шансы команд на победу равны, тем более у «Локомотива» было на день отдыха больше. К тому же команда сыграет в Черкизово при поддержке своих болельщиков, а «Краснодару» предстоит отправиться на выезд. Кадровые проблемы же есть у обеих команд. Поэтому исход матча предсказать не берусь. Но, повторюсь, южан нельзя назвать явным фаворитом.

— Могут ли железнодорожники не прийти в себя психологически после игры с «Ювентусом»? Всё-таки поражение от туринцев на 93-й минуте получилось очень обидным...

— Не думаю. Да, проиграли, но эта неудача не должна оказать психологическое давление на команду, в конце концов, речь идёт о разных турнирах. В матче с «Ювентусом» «Локомотив» отдал всё, что мог, показал неплохой футбол, поэтому чувства разочарования у железнодорожников, на мой взгляд, быть не должно. Да и нельзя забывать, что в воскресенье подопечных Юрия Сёмина ждёт важнейшая игра, фактически сражение за второе место.

— Маринато Гилерме в игре с «Ювентусом» допустил результативную ошибку, которая стала для него уже не первой за последнее время. С чем может быть связана такая череда помарок, ведь натурализованный бразилец уже опытный, психологически устойчивый вратарь?

— Я могу делать выводы только на основании того, что вижу на футбольном поле. А что у Гилерме происходит в голове, не знаю. Но ошибки случаются у всех, в том числе в ключевых матчах. Даже у опытных вратарей. Да, сейчас все говорят о том злополучном мяче во встрече с «Ювентусом», но не думаю, что Маринато может повторить данную помарку в следующих матчах. Это футбол.

— После игр с «Ювентусом» многие отправляют в Европу Алексея Миранчука. На ваш взгляд, он готов к переезду в более сильный чемпионат?

— Считаю, он сам должен для себя это решить. И если Алексей поймёт, что ехать нужно, то, конечно, стоит попробовать. А в том, что он футболист хороший, нет никаких сомнений. С моей стороны давать ему советы будет странно. В матчах с «Ювентусом» он проявил себя ярко, дважды забил. Сейчас Миранчук является лидером «Локомотива», но сложно сказать, насколько он в данный момент готов к отъезду в сильный европейский чемпионат, поскольку в его игре есть как плюсы, так и минусы, над которыми необходимо работать.

«В голах Фернандеша нет ничего сверхъестественного»

— «Краснодар» три последних матча свёл вничью, в том числе с «Оренбургом» и «Динамо». Свидетельствует ли это о неумении дожимать соперников?

— Я не считаю, что в данной ситуации уместно об этом говорить. Просто «Краснодар» никак не может одержать победу. Но для этого нужно хорошо играть в обоих таймах, а не только во вторых, как это происходило с южанами в последних матчах. Почему так случается, сказать сложно, здесь много составляющих: настрой, тактика. Причин, которые влияют, может быть просто множество.

— Вас удивило, насколько быстро Мануэл Фернандеш адаптировался в «Краснодаре»? Он уже отличился в матчах с «Оренбургом» и «Трабзонспором»...

— Фернандеш — футболист высокого уровня. От него этого и ждали. Мануэл должен был быстро адаптироваться. Поэтому в его голах не вижу ничего сверхъестественного. Просто ему нужно было время, чтобы набрать форму. В первых матчах Фернандеш был ещё растренирован, поскольку не прошёл сборы с командой.

— Можно ли сказать, что португалец стал именно тем футболистом, которого не хватало команде в организации атак?

— Давайте немного подождём, ведь на позиции в центре поля Фернандеш сыграл только один матч — с «Трабзонспором». Но тренерский штаб на него рассчитывает. Посмотрим, сумеет ли Мануэл помочь на длинной дистанции.

— Адаптация остальных новичков тоже уже завершилась?

— Команда сыгрывается, привыкает к пришедшим летом футболистам. Для того чтобы выйти на нужный уровень взаимодействий, нужно время. Тем более «Краснодар» накрыла настоящая эпидемия травм, выпало сразу несколько ключевых футболистов. А сейчас новички начинают постепенно сыгрываться. Повторюсь, это естественные процессы, так и должно быть. Почему потерял место в стартовом составе Юнес Намли? Выбор делает тренерский штаб, а марокканец проигрывает конкуренцию.

— Иван Игнатьев наконец восстановился после травмы и в последних двух матчах забивал, выходя на замену. Стоит ли ожидать его появления в старте?

— Посмотрим по его состоянию. Мне сложно судить о форме Ивана, поскольку не нахожусь с командой 24 часа в сутки. Но думаю, если Игнатьев будет готов, то в Черкизово выйдет на поле с первых минут.