Чудовищный ляп Гилерме, второй гол Миранчука, слаломный проход Косты: «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в матче ЛЧ

«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Туринцы открыли счёт на четвёртой минуте после грубейшей ошибки Маринато Гилерме. Железнодорожники быстро отыгрались благодаря голу Алексея Миранчука. Но на третьей добавленной минуте подопечные Юрия Сёмина упустили ничью, позволив Дугласу Косте обыграть сразу четырёх визави и отправить мяч в ворота. Это поражение стало для москвичей третьим подряд в турнире, и они почти потеряли шансы на выход в плей-офф.

Короткая скамейка и маленькие шансы на успех

Нынешний еврокубковый сезон пока складывается для России не слишком удачно. «Краснодар» и ЦСКА на двоих потерпели пять поражений в групповом этапе Лиги Европы, а «Зенит» дважды уступил «Лейпцигу» в Лиге чемпионов и поставил под большой вопрос свои перспективы по выходу в плей-офф турнира.

«Локомотив» же в ЛЧ изначально попал в крайне непростую группу, ведь сражаться за попадание в 1/8 финала с такими командами, как «Атлетико» и «Ювентус», крайне сложно. Однако в первых матчах с топ-клубами железнодорожники показали себя достойно. Вот только очков набрать подопечным Юрия Сёмина не удалось. В Турине «Локо» вовсе вёл в счёте до 77-й минуты, а затем дважды пропустил от Пауло Дибалы.

И даже прозвучавшие после финального свистка слова похвалы со стороны Криштиану Роналду вряд ли сильно утешили футболистов «Локо». Вдобавок теперь им требовалось во что бы то ни стало совершать чудо и обыгрывать «Ювентус» дома.

Но к ответной встрече с итальянским коллективом красно-зелёные подошли явно не в лучшем состоянии, ведь после матча с «Юве» на выезде команда в РПЛ разгромно уступила «Спартаку» и разошлась миром с «Уфой». Во многом следствием таких результатом стала эпидемия травм. Дошло до того, что во время игры в Башкортостане Сёмин не сделал ни одной замены — выпускать на поле было, по сути, некого.

К сожалению, перед матчем с «Ювентусом» ситуация в лучшую сторону не изменилась. Изначально сообщалось, что восстановились после травм Антон Миранчук с Фёдором Смоловым, но в итоге оба не попали даже в заявку.

Ну а Сёмин в решающий момент решил удивить наставника соперников Маурицио Сарри и сделал ставку на расстановку с двумя центральными защитниками, Бенедиктом Хёведесом и Ведраном Чорлукой. А вот место на левом краю обороны занял восстановившийся от травмы Мацей Рыбус. Неудачно проведший концовку встречи в Турине Брайан Идову на этот раз остался на скамейке. Помимо него да Александра Коломейцева с Мурило, Сёмину в резерве рассчитывать было особенно не на кого.

Моменты Игуаина и опасные контратаки железнодорожников

Но если у Сёмина и был какой-то неожиданный план на матч, то он оказался разрушен быстро пропущенным мячом уже на четвёртой минуте. «Ювентус» заработал стандарт на левом фланге, который взялся исполнять Криштиану Роналду. Португалец неожиданно решил пробить мимо небольшой стенки. Снаряд, казалось, уверенно забирал Маринато Гилерме. Однако натурализованный бразилец, к ужасу всех присутствующих, пропустил мяч между ног, а набежавший Аарон Рэмси спокойно добил его в створ.

После такого «Локомотив» мог рассыпаться, но команда, к её чести, быстро взяла себя в руки и пошла вперёд. И столь же стремительно железнодорожникам удалось сравнять счёт. Болельщики на трибунах ждали долгой осады чужих ворот, но красно-зелёные отыгрались уже на 12-й минуте.

Отрадно, что отличиться удалось, как и в Турине, Алексею Миранчуку. После подачи в исполнении Жоау Мариу с левого фланга Гжегож Крыховяк головой пробил в штангу, а полузащитник сборной России грамотно сыграл на добивании и тем самым наверняка повысил свой ценник для потенциальных покупателей из Европы.

После пропущенного мяча «Ювентус» даже немного «поплыл» и позволил хозяевам провести ещё пару опасных атак. В частности, тот же Миранчук вновь опасно бил головой, но не сумел попасть в створ. В целом у красно-зелёных отлично смотрелся левый фланг с Мариу и Рыбусом, а вот противоположный край был не столь активен.

Грамотно цеплялся за мяч впереди и Эдер, а Миранчук отвечал за развитие атак. Красно-зелёные с одним лишним игроком на чужой половине смотрелись куда увереннее, чем в Турине, где все надежды зачастую возлагались на Миранчука и Эдера.

Правда, во второй половине тайма «Юве» снова завладел инициативой и о себе напомнил Гонсало Игуаин. В середине первого тайма аргентинец после разрезающей передачи бил из пределов штрафной, но Гилерме вытащил опаснейший мяч, отыгравшись за ошибку в начале встречи. Чуть позже Гонсало пробил уже издали, но Маринато кулаками уверенно перевёл мяч в сторону.

Роналду же был не так заметен и отличился лишь неточным ударом в конце тайма. Красно-зелёные действовали с португальцем надёжно, да и в целом не позволяли маститым гостям чувствовать себя хозяевами положения. Особенно хорош был Ведран Чорлука.

Спасение Бонуччи и сейвы Гилерме

Во втором тайме «Ювентус» продолжил владеть инициативой на правах фаворита, но опасных моментов у ворот Гилерме по-прежнему практически не было. Вспоминается разве что дальний выстрел Роналду, с которым вратарь не без труда справился, и очередной неприятный удар португальца со штрафного. В данной ситуации Маринато вновь не слишком уверенно отразил мяч, но ему на помощь пришёл партнёр.

Не менее опасно смотрелись контрвыпады «Локомотива». Периодически железнодорожники убегали на чужую половину целой атакующей группой, и гости не могли относиться к этому спокойно. Они вынуждены были действовать с оглядкой на атаки соперника. У «Локо» наиболее активен по-прежнему был Миранчук, который вёл всю игру команды и мог оформить дубль. В частности, именно Алексей пробил в руки Щенсны в середине тайма, а затем и неплохо выстрелил издали.

Однако последние минуты вызывали у поклонников московского коллектива беспокойство, ведь именно в концовке красно-зелёные пропустили дважды в Турине. Тем более у Сарри была отличная возможность делать замены, чем он и воспользовался. А вот Сёмину, как уже говорилось, выпускать было особенно некого, и Юрий Павлович обошёлся выходом Мурило и Коломейцева.

Но железнодорожники не только не прижались к своим воротам, но и упустили фантастический шанс забить самостоятельно. В ходе очередной великолепной контратаки хозяев Мариу бил по уже оставленным Щенсны воротам, однако мяч с ленточки чудом вытащил Леонардо Бонуччи.

К сожалению, концовка вновь получилась для «Локомотива» ужасающей. «Ювентусу» удалось прижать железнодорожников к воротам, и они держались из последних сил. И на 93-й минуте туринцы вырвали победу. Вышедший на замену Дуглас Коста ворвался в штрафную, легко обыграл защитника и пробил точно между ног Гилерме. Обидное поражение, увы, практически лишает шансов на выход в плей-офф ЛЧ, а над нашим футболом в еврокубках в текущем сезоне словно бы повис злой рок.