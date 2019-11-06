Роковые удары Забитцера, конфликт Дзюбы с Юпамекано и «автобус» Семака: «Зенит» уступил «Лейпцигу» в четвёртом туре ЛЧ

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На четвёртой компенсированной минуте первого тайма отличился Диего Демме, а окончательный результат установил Марсель Забитцер. Также игра запомнилась не оправдавшей себя ставкой Сергея Семака на оборону и потасовкой с участием Артёма Дзюбы и Деотшанкюля Юпамекано.

Для «Зенита» вторая встреча с «Лейпцигом» имела если не ключевое, то большое значение. Вторая подряд неудача могла отбросить подопечных Сергея Семака на третье место в группе и серьёзно осложнить задачу по выходу в плей-офф. Безусловно, даже после этого они могли считаться фаворитами в борьбе за вторую путёвку, ведь имели довольно комфортное расписание, но откладывать решение вопроса на гостевую игру с непредсказуемой «Бенфикой» было бы крайне рискованным шагом.

Поэтому многих могло удивить, что на своём поле Сергей Семак решил избрать более оборонительную модель. Наставник выпустил трёх центральных защитников, а ответственными за фланги были назначены Дуглас Сантос и Игорь Смольников. Не оказалось на поле и одного из главных организаторов атак Себастьяна Дриусси, место которого занял Александр Ерохин. При этом Михаил Кержаков был призван защищать ворота, а травмированный Андрей Лунёв не попал в заявку.

Юлиан Нагельсман также не обошёлся без сюрпризов. Так, в число стартовых одиннадцати игроков не попал лучший бомбардир команды Тимо Вернер, отметившийся 13 голами и шестью передачами в 15 матчах. Кроме того, из-за травм гости лишились двух представителей центра обороны в лице капитана Вилли Орбана и Ибраимы Конате. Их место заняли Деотшанкюль Юпамекано и номинальный правый защитник Лукас Клостерманн.

Тактический план Семака стал вызывать вопросы уже в дебюте. «Зенит» отдал инициативу и согласился на игру вторым номером, но ввиду отсутствия реактивных фланговых хавбеков был практически лишён возможности проводить контрвыпады. Все надежды были связаны с длинными передачами на Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна, но те практически не могли зацепиться за мяч. Из-за этого хозяева были вынуждены много отбиваться и, как следствие, нарушать правила, что быстро привело к жёлтой карточке Ерохина.

«Быки» же чувствовали себя как дома. Они владели преимуществом и очень легко проникали сквозь оборонительные редуты противников. Так, всего за шесть минут «Лейпциг» нанёс три удара по воротам, но Юссуфу Поульсену и Конраду Лаймеру не хватило точности. В отличие от партнёров, Марсель Хальстенберг смог отправить мяч в сетку, но хозяев спасла система VAR. На видеоповторе было видно, что ассистировавший немцу Кристофер Нкунку подыграл себе рукой.

Данный эпизод должен был стать последним звоночком для «Зенита» и заставить его действовать активнее, но он гнул свою линию. Сине-бело-голубые «припарковали автобус» у собственной штрафной и продолжили уповать на контратаки, которые стали получаться несколько чаще. Активнее других их организовывал Дуглас Сантос, на исходе часа матча чуть было не заработавший пенальти. Бразилец легко разобрался с оппонентом и упал в штрафной, но нарушение правил было зафиксировано раньше.

Ближе к концу тайма в поведении игроков «Зенита» стали всё чаще появляться следы нервозности. В основном это касалось лидера клуба. Дзюба неоднократно срывался и на партнёров, недостаточно быстро подключавшихся к атаке, и на судью. Причиной стала его жёсткая борьба с Юпамекано, не оставлявшего Артёму ни сантиметра свободного пространства. Француз неоднократно хватал соперника за футболку, а однажды и вовсе попал тому по лицу. Правда, арбитр этого не заметил и не определил фол.

Концовка тайма получилась богатой на события. В течение четырёх минут коллективы обменялись опасными моментами с ударами Форсберга и Азмуна, но открыл счёт Диего Демме. Немецкий хавбек подкараулил отскок после неудачной попытки Марселя Забитцера со штрафного и вколотил мяч в сетку. Обидно, что это произошло на пятой компенсированной минуте, ведь добавлено было всего три.

В перерыве оба тренера сделали перестановки и сняли с игры защитников. Семак выпустил Караваева вместо Смольникова, а Нагельсман отправил отдыхать Клостерманна. Правда, вместо него вышел номинально центральный хавбек Кевин Кампль, что вполне могло запутать хозяев. Но если это стало вынужденной заменой и не принесло гостям пользы, то появление на поле Вернера мгновенно дало плоды. Всего спустя две минуты он поучаствовал в атаке «быков», которая привела к голу Забитцера. Злой гений сине-бело-голубых ворвался в штрафную и не оставил шансов вратарю.

Во втором тайме конфликт между Дзюбой и Юпамекано достиг апогея. Артём вновь остался недоволен поведением оппонента и вступил с ним в стычку. Футболисты уже были готовы сойтись в рукопашной, но партнёры сумели разнять драчунов. В отличие от встречи с ЦСКА, где россиянин сцепился с Иваном Обляковым, ему не удалось избежать предупреждения. Главный арбитр Орель Гринфилд наказал обоих участников инцидента.

За 20 минут до финального свистка Семак пошёл ва-банк и выпустил на поле Дриусси вместо Ивановича. Петербуржцы перешли на схему с двумя центральными защитниками и попытались перехватить инициативу, но «быки» не сбавили оборотов. Тем не менее хозяева создали два опасных момента, но ни Оздоев, ни Дзюба не смогли отличиться. Первому помешал голкипер, а второму — защитник, заблокировавший удар форварда с разворота.

Выход на поле Далера Кузяева не изменил положение вещей, а финальный свисток зафиксировал второе подряд поражение «Зенита» в противостоянии с «Лейпцигом». Подопечные Семака остались с четырьмя очками в активе и отстали от лидера квартета на пять баллов.