Стал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила стартовый состав команды на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
Стал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»
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С первых минут за «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.

В запасе остались Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Олег Шатов, Роберт Мак, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Далер Кузяев и Юрий Жирков.

Матч «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:55.

Ранее сообщалось, что Лунёв не сыграет в матче ЛЧ с «Лейпцигом».

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