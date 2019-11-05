Стал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила стартовый состав команды на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».

С первых минут за «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.

В запасе остались Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Олег Шатов, Роберт Мак, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Далер Кузяев и Юрий Жирков.

Матч «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:55.

Ранее сообщалось, что Лунёв не сыграет в матче ЛЧ с «Лейпцигом».