Вратарь «Зенита» Лунёв не сыграет в матче ЛЧ с «Лейпцигом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что вратарь команды Андрей Лунёв пропустит матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».

«Есть микроповреждения, не готовятся к матчу те, кто давно отсутствуют. К ним присоединился Андрей Лунёв, к сожалению. Ждём его скорого возвращения. Все остальные смогут сыграть», — цитирует Семака «Чемпионат».

В первом матче «Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» со счётом 1:2. Игра состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55.

Ранее форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба заявил, что у «Зенита» хорошие шансы победить «Лейпциг».