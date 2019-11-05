Судейский скандал в Петербурге, чудо-спасение «Краснодара» и восемь карточек «Локомотива»: чем запомнился 15-й тур РПЛ

Матч «Зенита» и ЦСКА ознаменовался судейским скандалом. Арбитр Михаил Вилков в неоднозначной ситуации удалил полузащитника армейцев Яку Бийола, но при этом в двух спорных эпизодах не показал красную карточку Сердару Азмуну. В Южном дерби «Ростов» был близок к тому, чтобы обыграть «Краснодар» на выезде, но пропустил два мяча в дополнительное время. А футболисты «Локомотива» в Уфе получили сразу восемь предупреждений. RT рассказывает о самых интересных событиях 15-го тура РПЛ.

Спорное удаление и два пенальти

В первом матче тура сыграли вничью «Ахмат» и «Динамо». При этом главным действующим лицом встречи вполне можно назвать судью Сергея Лапочкина, который назначил два пенальти и удалил полузащитника бело-голубых Шарля Каборе.

Однако «Ахмат» свой одиннадцатиметровый реализовал, а «Динамо» нет. В результате спастись хозяевам удалось уже на 93-й минуте. После подачи углового украинец Иван Ордец отправил мяч в ворота. Грозненцы же не только упустили победу, но и потеряли из-за травм сразу двух футболистов, Евгения Харина и Бернарда Беришу.

Ни одной замены и грубая ошибка Крыховяка

С аналогичным счётом завершилось противостояние «Локомотива» с «Уфой». Железнодорожники вышли вперёд в начале второго тайма, отличился Эдер, но не смогли удержать минимальное преимущество на плохом газоне стадиона «Нефтяник».

Помог отыграться коллективу Вадима Евсеева Гжегож Крыховяк, который в собственной штрафной сбил Артёма Голубева. А реализовал одиннадцатиметровый Ловро Бизяк.

Сёмину после матча лишь оставалось посетовать на судейство, поскольку арбитр Евгений Турбин показал целых восемь жёлтых карточек его подопечным и лишь одну — хозяевам. Также любопытно, что оба тренера за весь матч не провели ни одной замены.

Вторая подряд победа «Тамбова» и четвёртый гол Мелкадзе

Тем временем «Тамбов» после отставки Александра Григоряна набирает ход. В прошлом туре команда под руководством Сергея Первушина разгромила «Уфу», а в этом на выезде добыла три очка в матче с другим новичком РПЛ «Сочи».

Соперники обменялись забитыми мячами в концовке первого тайма, но после перерыва Георгий Мелкадзе вновь вывел «Тамбов» вперёд и записал на свой счёт уже четвёртый мяч в текущем сезоне РПЛ при том, что до того в Премьер-лиге не забивал вовсе. А команда форварда благодаря двум победам подряд покинула зону вылета. «Сочи», напротив, опустился на последнюю строчку.

Гол Влашича и спасение «Зенита»

Следом в программе тура значились два топовых матча: «Зенит» — ЦСКА и «Краснодар» — «Ростов». Обе встречи в результате закончились вничью. В Санкт-Петербурге хозяева большую часть игрового времени штурмовали ворота Игоря Акинфеева, но в самом конце первого тайма неожиданно пропустили от Николы Влашича.

А после перерыва произошёл эпизод, который во многом сломал игру армейцам. Две жёлтые карточки за несколько минут получил Яка Бийол, хотя армейцы считали, что судья Михаил Вилков во втором случае мог пожалеть словенца.

В результате гости окончательно заперлись в обороне и всё-таки не смогли удержать победу. С передачи Артёма Дзюбы счёт сравнял вышедший на замену Александр Ерохин.

У футболистов же ЦСКА после матча хватало претензий к Вилкову. Они остались недовольны не только удалением Бийола, но и снисходительным отношением судьи к Сердару Азмуну, который мог получить красную карточку сразу в двух эпизодах, но в итоге доиграл матч до конца.

Дубль Ионова и характер «Краснодара»

Впрочем, «Зенит» ещё до своего матча обеспечил себе лидерство по итогам первого круга благодаря осечке «Локомотива». А вот в южном дерби между «Краснодаром» и «Ростовом» определялось, кто станет вторым.

К тому, чтобы завершить круг в статусе вице-лидера, подопечные Валерия Карпина были невероятно близки. В первом тайме они, действуя на контратаках, идеально наказывали соперника и отличились дважды. Дубль удалось оформить Алексею Ионову.

Во втором тайме гости окончательно прижались к воротам, но оборонялись дисциплинированно и спокойно. И когда болельщики «Краснодара» уже смирились с поражением, южане совершили настоящее чудо. Сначала на 93-й минуте вышедший на замену Иван Игнатьев сократил отставание до минимума, а затем буквально в последней атаке пришедший вперёд Урош Спаич вколотил снаряд в сетку. Так подопечные Мурада Мусаева спаслись от поражения, но на втором месте по итогам круга остался всё же «Ростов».

Гол в дебюте и курьёзная ошибка вратаря

А начался праздничный понедельник с неожиданного домашнего поражения «Урала» от «Оренбурга». Впрочем, в данной неудаче екатеринбуржцы могут винить только себя. Для начала они уже на четвёртой минуте потеряли в собственной штрафной Джоэля Фамейе, а затем Ярослав Годзюр перед самым перерывом допустил грубейшую ошибку. После слабого удара в исполнении Рикардо Алвеша он пропустил мяч, который пролетел под рукой и угодил прямо в сетку.

Во втором тайме «Урал» изо всех сил старался отыграться и даже сумел сократить отставание в счёте до минимума благодаря точному выстрелу головой Эрика Бикфалви, но отыграться у хозяев не получилось. Гостям же набрать три очка не помешало даже отсутствие дисквалифицированного капитана и лучшего бомбардира Джордже Деспотовича.

Седьмой «сухарь» Дюпина и массовая потасовка

«Крылья Советов» с «Рубином» открыть счёт в Самаре так и не сумели, хотя у обеих команд было немало опасных моментов. В первом тайме лучше смотрелись гости, а во втором — хозяева. Но выше всяких похвал действовали вратари Сергей Рыжиков и особенно Юрий Дюпин, который записал в свой актив уже седьмой матч на ноль в текущем сезоне РПЛ.

В концовке «Крылья» вовсе перешли на навал, а у боковой чуть не разгорелась массовая драка, но забить подопечным Миодрага Божовича не удалось. Таким образом «Рубин» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате страны до пяти встреч. При этом казанцы в третий раз подряд завершили свой матч нулевой ничьей. А за весь первый круг коллектив Романа Шаронова забил лишь восемь мячей. Это худший результат турнира.

Первое поражение Тедеско и нереализованные моменты

Завершился тур достаточно неожиданным поражением «Спартака» от «Арсенала». После двух побед подряд под руководством нового тренера Доменико Тедеско болельщики были вправе рассчитывать на продолжение удачной серии, тем более красно-белые играли дома.

Однако встреча сложилась для московского коллектива неудачно. Во-первых, хозяева пропустили от Евгения Луценко уже на 16-й минуте. Во-вторых, провели крайне неудачный первый тайм и практически не создали моментов. Сказалось и отсутствие Зелимхана Бакаева, Алекса Крала и Наиля Умярова. И если первый пропускал игру из-за дисквалификации, то обоим опорным полузащитникам Тедеско предоставил отдых.

В довершение всех бед перед самым перерывом травму получил Илья Кутепов. Вместо него тренер бросил в бой как раз Умярова. И это помогло — во втором тайме «Спартак» прижал соперника к воротам и создал сразу два стопроцентных момента у ворот Евгения Шамова, вот только Джордан Ларссон с Лоренсо Мельгарехо чудом не забили. В концовке же хозяева сбились на навал, и туляки достаточно спокойно довели дело до победы. Любопытно, что «Арсенал» обыграл «Спартак» в третий раз подряд.