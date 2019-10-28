Дубль Ерёменко, эффектный гол Жиркова и третье удаление Чуперки: чем запомнился 14-й тур РПЛ

Эффектный гол Юрия Жиркова помог «Зениту» сломить сопротивление «Крыльев Советов» и единолично возглавить чемпионат России по футболу. На вторую строчку поднялся «Ростов», обыгравший «Сочи» благодаря дублю Романа Ерёменко. Аутсайдер «Тамбов» после смены главного тренера разгромил «Уфу», несмотря на удаление Валерия Чуперки, для которого красная карточка стала третьей в сезоне. А «Спартак» и «Динамо» одержали победы в московских дерби над «Локомотивом» и ЦСКА. RT рассказывает о самых интересных событиях 14-го тура РПЛ.

Суперсейвы Годзюра и Дюпина

В первом матче тура «Рубин» и «Урал» разошлись миром в Казани. Обе команды создавали опасные моменты, но вратари Ярослав Годзюр и Юрий Дюпин действовали выше всяких похвал. Особенно хорош был украинский голкипер екатеринбуржцев, который совершил сразу несколько фантастических сейвов и помешал сопернику одержать победу. Пусть подопечным Романа Шаронова не удалось набрать три очка, их серия без поражений составляет уже четыре матча, причём на этом отрезке команда пропустила лишь раз.

Разгром от «Тамбова» и гол на 12-й минуте

А в субботу свою серию без побед прервал «Тамбов», который после поражения от «Урала» остался без главного тренера Александра Григоряна. Однако под руководством исполняющего обязанности Сергея Первушина новичок РПЛ в Саранске неожиданно разгромил «Уфу» и, как выразился Вадим Евсеев после матча, опустил соперника с небес на землю. Счёт уже на 12-й минуте открыл Михаил Костюков, а после перерыва номинальные хозяева отличились ещё дважды.

Единственной ложкой дёгтя для «Тамбова» стало удаление Валерия Чуперки в концовке. Полузащитник умудрился заработать два горчичника всего за три минуты и установил своеобразный рекорд. До него в истории чемпионатов России никто не получал три красные карточки в первых 14 турах.

Мяч защитника сборной России и спасение «Арсенала»

Ещё одно удаление состоялось в матче «Ахмата» и «Арсенала». Незадолго до финального свистка был изгнан с поля полузащитник грозненцев Одисе Роши. Сама игра завершилась вничью — 1:1. Хозяева быстро вышли вперёд благодаря голу Андрея Семёнова после подачи углового, но гости ушли от поражения в концовке. Эванс Кангва убежал на рандеву с вратарём и отправил мяч в сетку с рикошетом от штанги.

Важная победа «Ростова» и удачный рикошет

Между тем «Ростов» после разгромного поражения в Санкт-Петербурге сумел реабилитироваться перед болельщиками в домашнем матче с «Сочи». Сражающейся за чемпионство команде необходима была победа над новичком РПЛ, и она её добилась. А главным героем противостояния стал оформивший дубль Роман Ерёменко.

В конце первого тайма полузащитник воспользовался скидкой Алексея Ионова, а в эпизоде со вторым голом финну помог отличиться неудачно подставившийся под мяч соперник. Победа позволила «Ростову» подняться на второе место, а дома подопечные Валерия Карпина вовсе непобедимы. В родных стенах они шесть раз выиграли и лишь раз разошлись с соперником миром.

Удачный выход Дзюбы на замену и незаметный Соболев

А единоличное лидерство благодаря победе над «Крыльями Советов» и поражению «Локомотива» в дерби захватил «Зенит». Петербуржцы в Самаре набрали три очка на классе даже несмотря на то, что Артём Дзюба начал встречу на скамейке запасных из-за небольшого повреждения.

В отсутствие нападающего роль бомбардира на себя взял ветеран Юрий Жирков. В первом тайме его мощнейший выстрел под перекладину после подачи углового оказался неберущимся для Сергея Рыжикова. А в самой концовке точку поставил как раз вышедший на замену Дзюба. Для него данный гол стал девятым в текущем розыгрыше РПЛ, и он уже улучшил собственный результат прошлого сезона. К слову, один из лучших бомбардиров чемпионата Александр Соболев на этот раз был практически незаметен и не угрожал воротам Михаила Кержакова.

Первая победа Тедеско и три результативные передачи Бакаева

«Локомотив» разгромно уступил в дерби «Спартаку». Железнодорожникам банально не хватило сил после тяжелейшего выезда в Турин, и если в первом тайме они владели преимуществом, то во втором рассыпались. Идеально сработала и выбранная Доменико Тедеско тактика на игру. Команда сыграла на контратаках при схеме с тремя центральными защитниками.

Также болельщики могут похвалить нового тренера за перевод Зелимхана Бакаева в центр поля. На новой позиции футболист отдал сразу три результативные передачи. Полностью оправдали себя и замены Тедеско. Так, появившийся на поле после перерыва Джордан Ларссон оформил дубль. Открыл же счёт другой новичок «Спартака» — Эсекьель Понсе, который забил дебютный мяч в РПЛ после грубой ошибки Маринато Гилерме на выходе.

Нереализованный Влашичем пенальти и гол «Динамо» в концовке

В другом московском дерби ЦСКА с минимальным счётом уступил «Динамо». Причём армейцы вновь, как и в игре с «Ференцварошем», пропустили в концовке и продлили серию без побед во всех турнирах до пяти матчей.

Набрать очки команде не помог даже пенальти, назначенный судьёй Сергеем Карасёвым в первом тайме за фол на Фёдоре Чалове. Никола Влашич пробил мимо. К слову, вполне можно сказать, что армейцы больше остальных в РПЛ выиграли от введения VAR, ведь в ворота их соперников поставили три одиннадцатиметровых после просмотра повторов. При этом красно-синие из шести пенальти в общей сложности реализовать сумели лишь половину.

«Динамо» же помог вырвать победу на 85-й минуте новичок Клинтон Н’Жье. Форвард откликнулся за спиной Хёрдура Магнуссона на передачу из глубины и с рикошетом от ноги Игоря Акинфеева отправил мяч в ворота. Так бело-голубые одержали не только первую победу под руководством Кирилла Новикова, но и первую в РПЛ за два месяца, что позволило им покинуть зону вылета.

Осечка «Краснодара» и странное удаление Берга

Из команд первой пятёрки очки потеряли не только «Локомотив» с ЦСКА, но и «Краснодар». И если московские коллективы оступились в дерби, то южане дома не смогли обыграть «Оренбург». Видимо, на действиях подопечных Мурада Мусаева также сказалась усталость после еврокубков. Мало того, гостям даже удалось открыть счёт в середине первого тайма, но перед самым перерывом Мануэл Фернандеш после передачи Магомеда-Шапи Сулейманова забил дебютный гол за «быков».

Во втором тайме «Краснодар» изо всех сил стремился забить, владел мячом, но вырвать победу так и не сумел. Вдобавок прямую красную карточку в концовке получил вышедший на замену Маркус Берг. Судья решил, что швед нарочито грубо пошёл в подкат против соперника, хотя выглядело всё как обоюдоострая игра. Таким образом, южане третий год подряд не могут обыграть «Оренбург» дома.