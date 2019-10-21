Хет-трик Дзюбы, два отражённых пенальти Джанаева и отставка Григоряна: чем запомнился 13-й тур РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил хет-трик и набрал пять баллов за результативность в матче с «Ростовом». Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил сразу два пенальти в игре с «Арсеналом». А главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал прошение об отставке после поражения от «Урала». RT рассказывает о самых интересных событиях 13-го тура РПЛ.

Важный успех «Локомотива» и тяжёлая травма Джорджевича

Стартовал тур в Грозном, где входящий в группу лидеров «Локомотив» на классе обыграл «Ахмат». При этом железнодорожники в преддверии встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов приехали в столицу Чечни сразу без восьми основных футболистов, что не помешало им набрать три очка.

Мало того, по ходу игры подопечные Юрия Сёмина остались без ещё одного исполнителя — Луки Джорджевича. Черногорец получил повреждение коленного сустава и может надолго остаться без футбола. Но к этому моменту нападающий успел отдать результативную передачу на Александра Коломейцева. А ближе к финальному свистку точку в противостоянии поставил Жоау Мариу. Таким образом, красно-зелёные одержали пятую победу подряд в РПЛ и делят первое место в турнирной таблице с «Зенитом» и «Краснодаром».

Волевая победа «Урала» и девятое поражение «Тамбова»

Следующий игровой день начался с ещё одной гостевой победы. «Урал» на выезде оказался сильнее «Тамбова». Впрочем, матч был всё же условно домашним для новичка РПЛ, так как команда продолжает принимать соперников по Премьер-лиге в Саранске. И местный стадион подопечным Александра Григоряна успеха пока не приносит.

Вот и «Урал» увёз из столицы Мордовии три очка. При этом «Тамбов» после перерыва открыл счёт — Владимир Обухов реализовал пенальти. Однако екатеринбуржцы ближе к финальному свистку включили повышенные обороты и дожали соперника, отличившись дважды за четыре минуты. Разочарование Григоряна было столь велико, что после финального свистка он подал в отставку, пожелав команде найти «более удачливого» тренера.

Ничейный дебют Тедеско и «чёрная осень» «Спартака»

«Спартак», напротив, проводил первый матч после смены рулевого, но не смог обыграть «Рубин» в дебютной встрече для Доменико Тедеско. Красно-белые в целом провели неоднозначный поединок и в основном действовали вторым номером. Однако это не помешало столичному коллективу нанести больше ударов по воротам (14 против 10), чем соперник, и больше ударов в створ — восемь против пяти. Но по опасным моментам было зафиксировано примерное равенство. Мало того, в добавленное арбитром время казанцы едва не вырвали победу после розыгрыша стандартного положения.

«Спартаку» всё же удалось прервать серию из пяти поражений подряд в РПЛ. Однако беспобедная серия команды в национальном первенстве составляет уже шесть встреч. Нынешнюю осень болельщики красно-белых наверняка постараются поскорее забыть, ведь их любимцы набрали в чемпионате страны всего одно очко.

Шесть мячей «Зенита» и три пенальти от Карасёва

В отличие от «Спартака» «Зенит» находится на отличном ходу, что показал матч в Санкт-Петербурге с «Ростовом». Действующий чемпион не просто уверенно обыграл прямого конкурента, но и разгромил соперника с теннисным счётом — 6:1. При этом главным героем противостояния стал Артём Дзюба, который умудрился не только оформить хет-трик, но и набрать пять баллов за результативность.

Пусть два мяча форвард забил с пенальти (всего судья Сергей Карасёв назначил три одиннадцатиметровых), это не отменяет того факта, что Дзюба провёл выдающийся матч, который болельщики нескоро забудут. К слову, Артём оформил лишь второй хет-трик в РПЛ в карьере и третий на клубном уровне. Также он впервые на клубном уровне набрал пять баллов за результативность в отдельно взятой встрече. Данный перформанс помог нападающему выбиться в лидеры текущего сезона РПЛ по системе «гол + пас» (8 + 8).

Массовая потасовка и чудеса от Рыжикова

А один из самых эмоциональных матчей тура состоялся уже в воскресенье. «Оренбург» и «Крылья Советов» подарили болельщикам яркое зрелище, несмотря на всего один забитый мяч. Его в середине первого тайма записал на свой счёт Паул Антон. После розыгрыша свободного удара румын в касание пробил из-за пределов штрафной прямо в ближнюю девятку.

Впоследствии «Оренбург» имел огромное количество моментов, чтобы сравнять счёт, но демонстрировал удивительное благодушие по отношению к сопернику. В ряде эпизодов свою команду спас опытнейший Сергей Рыжиков.

А в конце встречи терпение лопнуло у всех. После того как судья не стал назначать пенальти в ворота самарцев за игру рукой у Никиты Чернова, на бровке началась массовая потасовка, которая закончилась удалением ещё одного ветерана — Александра Анюкова, которое стало для него первым прямым в карьере, и обоих тренеров, Миодрага Божовича и Владимира Федотова.

Осечка ЦСКА и удачная замена Евсеева

Помимо «Спартака», не смог одержать победу другой московский топ-клуб ЦСКА. Армейцы на выезде встречались с «Уфой» и были близки к тому, чтобы набрать три очка. В первом тайме подопечные Виктора Гончаренко вышли вперёд благодаря точному удару Ильзата Ахметова.

Но хозяева сдаваться не собирались и во втором тайме сумели прижать маститого соперника к воротам. В результате за пять минут до финального свистка вышедший на замену Вячеслав Кротов после розыгрыша стандарта всё же отправил снаряд в сетку. Таким образом, ЦСКА остался без важнейших очков и отпустил от себя группу лидеров на расстояние трёх баллов.

Три одиннадцатиметровых для «Арсенала» и удаление Кудряшова

Хватало интересных событий и в противостоянии «Арсенала» и «Сочи». В Туле, как и в Санкт-Петербурге днём ранее, было пробито сразу три пенальти, причём все в ворота новичка РПЛ. Дважды судья Виталий Мешков указывал на точку лишь после просмотра VAR.

Но в двух случаях из трёх Сослан Джанаев умудрился переиграть соперников. Сначала он взял удар Евгения Луценко, затем дал шанс отличиться Александру Ломовицкому, но уже после перерыва не позволил арендованному у «Спартака» полузащитнику оформить дубль с пенальти.

А ведь в прошлом туре в матче с «Крыльями Советов» Джанаев также парировал одиннадцатиметровый. В Сочи же он совершил целый ряд потрясающих сейвов и с игры. Так, в добавленное арбитром время, когда туляки буквально штурмовали ворота соперника, он сделал всё, чтобы сохранить ничейный счёт. Причём сочинцы большую часть второго тайма вынуждены были играть в меньшинстве после удаления Фёдора Кудряшова, но всё же справились с давлением.

90 лет со дня рождения Яшина и гол на второй минуте

С аналогичным счётом закончилась встреча «Динамо» с «Краснодаром». Бело-голубые жаждали набрать три очка в дебютном матче под руководством Кирилла Новикова. Дополнительным стимулом для команды стало и 90-летие со дня рождения легендарного Льва Яшина. Заряд эмоций пошёл бело-голубым на пользу, и уже на второй минуте они открыли счёт.

Однако «Краснодар» сумел отыграться незадолго до свистка на перерыв, когда капитан Александра Мартынович выиграл верховую борьбу и отправил снаряд в угол после подачи корнера. Во втором тайме обе стороны стремились вырвать три очка, но забить больше никому не удалось. Таким образом, «Динамо» продлило свою серию без побед в РПЛ до шести встреч.