Главный тренер «Тамбова» Григорян подал в отставку после поражения от «Урала»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку со своего поста после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (1:2).
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Об этом сообщили в эфире «Матч Премьер».
Григорян возглавляет «Тамбов» с апреля.
На данный момент «Тамбов» занимает последнее место в чемпионате России, набрав восемь очков.
Ранее «Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ.
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