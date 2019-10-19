Главный тренер «Тамбова» Григорян подал в отставку после поражения от «Урала»

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Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку со своего поста после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (1:2).
Главный тренер «Тамбова» Григорян подал в отставку после поражения от «Урала»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщили в эфире «Матч Премьер».

Григорян возглавляет «Тамбов» с апреля. 

На данный момент «Тамбов» занимает последнее место в чемпионате России, набрав восемь очков. 

Ранее «Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ.

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