«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ

Короткая ссылка
Екатеринбургский «Урал» на выезде одолел «Тамбов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ
  • © РИА Новости

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Тамбов» вышел вперёд на 61-й минуте благодаря голу Владимира Обухова с пенальти. Екатеринбуржцы на это ответили точными ударами Владимира Ильина и Вараздата Арояна на 73-й и 76-й минутах.

«Урал» набрал 17 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» занимает последнюю, 16-ю строчку с восемью баллами.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ахмат» в 13-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить