Нулевая ничья, тактические эксперименты и удачные замены: как Тедеско дебютировал в «Спартаке»

Московский «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» в дебютном матче под руководством Доменико Тедеско. Красно-белые прервали серию из пяти поражений в РПЛ, но так и не смогли поразить ворота соперника, при этом впервые с августа сыграв на ноль. Между тем немецкий специалист сумел преподнести целый ряд тактических сюрпризов.

Игра с одним нападающим и Гулиев на скамейке запасных

Доменико Тедеско провёл со «Спартаком» всего несколько дней, и болельщики с большим интересом ждали, какой стартовый состав немец определит на дебютную для себя игру с «Рубином». Ведь за такой короткий срок тренер просто не мог как следует познакомиться с новыми подопечными.

В результате молодой специалист ожидаемо не стал устраивать тактическую революцию и выбрал достаточно предсказуемый ростер. Тедеско и сам в понедельник на пресс-конференции, посвящённой своему назначению на пост, заявил, что хочет сначала поближе познакомиться с командой и начать набирать очки, а уже потом думать о тактике.

Одна замена оказалась вынужденной. Речь идёт о дисквалификации Георгия Джикии. Хорошо, что за паузу на встречи сборных успел восстановиться Самуэль Жиго. Он и занял место в центре обороны в дуэте с Ильёй Кутеповым.

А вот в опорной зоне Тедеско, как и Сергей Кузнецов в последнем матче с «Краснодаром», доверился молодым Алексу Кралу и Наилю Умярову. Тот факт, что юный воспитанник «Чертаново» вновь попал в основу, наверняка не мог не радовать собравшихся на стадионе болельщиков. Аяз Гулиев же, напротив, остался в запасе.

Под нападающим вышел Гус Тиль, на правом фланге атаки — Зелимхан Бакаев. А вот справа тренер выпустил Лоренсо Мельгарехо, а не Резиуана Мирзова. Наконец, на острие расположился не Джордан Ларссон или Эсекьель Понсе, а выздоровевший Андре Шюррле.

Эмоциональный Тедеско и незаметный Бакаев

Впрочем, быстро стало понятно, что первоначальная расстановка совсем не соответствует реальному положению дел. Во-первых, Бакаев действовал не на фланге, как обычно, а в центре поля вместе с Кралом и Умяровым. Вот только на новом месте Зелимхан чувствовал себя откровенно некомфортно. Он редко пересекался с мячом и практически не получал возможности продемонстрировать свой фирменный дриблинг. А порой ему вовсе приходилось отходить фактически на позицию правого защитника Николая Рассказова.

Зачастую десятый номер по привычке смещался на правый фланг, но сталкивался там с Мельгарехо. В результате Бакаев практически выпал из игры, а команда осталась без одного из лидеров. В свою очередь, Лоренсо занял место на правом краю атаки, слева расположился Шюррле, а на острие — Тиль. Однако это была достаточно условная расстановка, потому что «наконечником» атак «Спартака» поочерёдно становились то парагваец, то немец.

Однако эти эксперименты не сильно помогли красно-белым. В первом тайме «Рубин» постоянно владел мячом и создал у ворот Александра Максименко сразу несколько опасных моментов. Особенно хорош в составе казанцев был техничный Зурико Давиташвили, который искал свободное пространство между линиями, смело шёл вперёд и собирал на себе фолы. Красно-белые позволяли сопернику спокойно развивать атаки и практически не встречали оппонента в центре поля.

Хозяевам же не оставалось ничего иного, как действовать на контратаках, благо гости регулярно не успевали возвращаться назад. Собственно, в ходе одного из таких контрвыпадов Тиль в конце первого тайма мог открыть счёт, но Юрий Дюпин чудом среагировал на его удар из пределов штрафной.

Сам Тедеско на каждую встречу подопечных с мячом реагировал достаточно эмоционально. Он активно размахивал руками и накручивал круги на бровке. Также немец регулярно пытался подсказывать футболистам, пусть те не слишком хорошо его слышали из-за шума трибун. В целом Доменико пользовался любой возможностью, чтобы поговорить с игроками. Так, пока врачи оказывали помощь Жиго, тренер собрал вокруг себе подопечных и что-то экспрессивно им объяснял. Со свистком на перерыв немец тут же устремился в раздевалку, чтобы продолжить беседу там.

К слову, Доменико в преддверии матча отметился и ещё одним неожиданным решением. Он попросил перенести тренерскую скамейку. Все предыдущие наставники красно-белых занимали на «Открытие Арене» левую, немец же разместился на правой. Сам он объяснил это желанием находиться ближе к фанатской трибуне и подальше от помощника судьи.

Свежий Мирзов и штурм «Спартака»

На поле «Спартак» вернулся в прежнем составе, но очень быстро Тедеско начал делать замены. Сначала он выпустил вместо достаточно инертного в этом матче Тиля аргентинского форварда Эсекьеля Понсе. Это было логично, ведь позиция нападающего не является для голландца родной и он не слишком удачно действовал впереди, нечасто цепляясь за мяч.

Затем Доменико убрал с поля подуставшего Шюррле, бросив в бой техничного и быстрого Мирзова. Поначалу это не принесло пользы, «Рубин» по-прежнему владел мячом и инициативой. «Спартак» же выглядел совсем неважно.

Однако ближе к финальному свистку красно-белые усилили давление. Во много это оказалось возможным как раз благодаря Мирзову. Свежий Резиуан на фланге задёргал подуставших оппонентов и раз за разом выполнял опаснейшие прострелы в штрафную «Рубина». В эти моменты в обороне гостей царила паника. Хозяева также начали исправлять неважную статистку по ударам, у Дюпина сильно прибавилось работы, но взятием ворот эти атаки не увенчались.

Тедеско отреагировал на игру своей команды ещё одной заменой. Шведский вингер Йордан Ларссон вступил в игру вместо в целом проведшего неплохой матч Умярова. Наиля болельщики проводили аплодисментами. Швед отправился на правый фланг атаки, а подуставший Мельгарехо опустился в глубину.

Таким образом немец сделал всё, чтобы его команда вырвала долгожданную победу, но это красно-белым, однако, не удалось. В связи с этим дебют Тедеско в «Спартаке» получился неоднозначным.

Несмотря на активизацию в концовке, красно-белые провели не самый лучший матч и большую часть встречи действовали вторым номером. С другой стороны, игроки московского коллектива не до конца привыкли к новым позициям, а некоторые, например Бакаев, просто потерялись на поле. Однако делать выводы по одной игре, конечно, не стоит, а у Тедеско ещё будет время, чтобы подтвердить свой класс.