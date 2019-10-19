Московский «Спартак» впервые с августа не пропустил ни одного мяча.

В 13-м туре чемпионата «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» — 0:0.

До этого красно-белые последний раз оставляли свои ворота в неприкосновенности в матче четвёртого тура со столичным «Динамо», который состоялся 3 августа. Тогда «Спартак» и «Динамо» также сыграли со счётом 0:0.

После этого спартаковцы пропускали минимум один мяч. Это касается как игр РПЛ, так и матчей в Лиге Европы и Кубке России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ в первом матче при новом главном тренере Доменико Тедеско.